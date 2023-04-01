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Спасатели Алматы помогли туристам спустится с пика Букреева

Спасатели Алматы помогли туристам спустится с пика Букреева Фото: Служба спасения города Алматы аппарата акима города Алматы
Алматинские спасатели помогли трем туристам спуститься с пика Букреева. Один из участников похода получил небольшое ранение и группа приняла решение обратится к спасателями, сообщает Zakon.kz.

Информация о происшествии поступила в дежурно-диспетчерскую часть ДЧС города Алматы 1 апреля 2023 года в 16:10.

Туристы направлялись на пик Букреева. На маршруте один из участников, поскользнувшись, ударился об дерево.

"Всего от Службы спасения Алматы были задействованы 5 человек личного состава и 1 экипаж. В 19:17 часов спасатели Службы спасения города Алматы и оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда нашли пострадавших и помогли в сопровождении на безопасный участок. Физическое состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались". Служба спасения города Алматы аппарата акима города Алматы

Спасатели просят граждан не забывать об опасности нахождения в горной местности и соблюдать меры безопасности.

28 марта спасатели нашли двух потерявшихся туристов в горах Заилийского Алатау.

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