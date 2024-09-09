Трое 19-летних туристов заблудились на пике Букреева
Как отметили в пресс-службе РОСО, трое 19-летних туристов решили спуститься по новому для них маршруту, не изучив его заранее, в результате чего заблудились. Смогли вызвать спасателей, поймав сотовую связь в холмах.
Оперативная группа спасателей поднялась в горы по предоставленным координатам, однако на месте туристов не обнаружила. Как выяснилось, молодые люди попытались самостоятельно спуститься, не предупредив об этом спасателей. Спасатели догнали группу и сопроводили ее до ближайшей остановки.
Ранее сообщалось о другом инциденте в горах. Спасатели пришли на помощь туристам в районе Большого Алматинского пика. Специалистам потребовалось более 15 часов для того, чтобы эвакуировать и передать медицинским работникам любителей приключений.