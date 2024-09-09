Трое 19-летних туристов заблудились на пике Букреева

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) 9 сентября оказали помощь трем молодым людям, заблудившимся на спуске с пика Букреева, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе РОСО, трое 19-летних туристов решили спуститься по новому для них маршруту, не изучив его заранее, в результате чего заблудились. Смогли вызвать спасателей, поймав сотовую связь в холмах.

Оперативная группа спасателей поднялась в горы по предоставленным координатам, однако на месте туристов не обнаружила. Как выяснилось, молодые люди попытались самостоятельно спуститься, не предупредив об этом спасателей. Спасатели догнали группу и сопроводили ее до ближайшей остановки.

Ранее сообщалось о другом инциденте в горах. Спасатели пришли на помощь туристам в районе Большого Алматинского пика. Специалистам потребовалось более 15 часов для того, чтобы эвакуировать и передать медицинским работникам любителей приключений.