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Торнадо в США: 21 человек погиб, десятки госпитализированы

Торнадо в США: 21 человек погиб, десятки госпитализированы Фото: drewsieren/Twitter
Согласно последним данным, в восьми штатах США торнадо унесло жизни 21 человека, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала ABC News, десятки пострадавших от стихийного бедствия Арканзаса, Миссисипи, Айовы, Теннесси, Иллинойса и Висконсина и др. были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что 5 человек погибло и свыше 600 человек пострадали из-за двух торнадо, прошедших в штате Арканзас в пятницу, 31 марта.

Отмечается, что больше всего пострадала центральная часть штата, в частности, административный центр Литл-рок и его окрестности. На фоне произошедшего в Арканзасе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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