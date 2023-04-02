Торнадо в США: 21 человек погиб, десятки госпитализированы
Фото: drewsieren/Twitter
Согласно последним данным, в восьми штатах США торнадо унесло жизни 21 человека, сообщает Zakon.kz
По информации телеканала ABC News, десятки пострадавших от стихийного бедствия Арканзаса, Миссисипи, Айовы, Теннесси, Иллинойса и Висконсина и др. были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что 5 человек погибло и свыше 600 человек пострадали из-за двух торнадо, прошедших в штате Арканзас в пятницу, 31 марта.
Отмечается, что больше всего пострадала центральная часть штата, в частности, административный центр Литл-рок и его окрестности. На фоне произошедшего в Арканзасе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Horrific #tornado damage in Sullivan, Indiana #INwx pic.twitter.com/IQza9ICBXw— Aaron Rigsby (@AaronRigsbyOSC) April 1, 2023
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