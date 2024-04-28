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Ребенок и двое взрослых стали жертвами торнадо в США

последствия торнадо в США, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2024 23:16 Фото: X(Twitter)/@Andrej78069591
В американском штате Оклахома из-за последствий торнадо погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала CNN со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы, несколько сильных торнадо было зафиксировано за ночь на территории штата.

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт ввел режим чрезвычайной ситуации в штате.

Ранее сообщалось, что 27 апреля в США в результате мощных торнадо, которые задели несколько штатов, пострадали шесть человек.

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