Ребенок и двое взрослых стали жертвами торнадо в США

Согласно информации телеканала CNN со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы, несколько сильных торнадо было зафиксировано за ночь на территории штата.

Губернатор Оклахомы Кевин Ститт ввел режим чрезвычайной ситуации в штате.

Terrible images of the destruction that #Sulfur suffered after the violent #tornado that touched down yesterday in #Oklahoma #USA #US

#okwx

Via @bclemms pic.twitter.com/VZJEACaKpx