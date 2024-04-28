Ребенок и двое взрослых стали жертвами торнадо в США
Фото: X(Twitter)/@Andrej78069591
В американском штате Оклахома из-за последствий торнадо погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации телеканала CNN со ссылкой на данные Национальной метеорологической службы, несколько сильных торнадо было зафиксировано за ночь на территории штата.
Губернатор Оклахомы Кевин Ститт ввел режим чрезвычайной ситуации в штате.
Terrible images of the destruction that #Sulfur suffered after the violent #tornado that touched down yesterday in #Oklahoma #USA #US— Siraj Noorani (@sirajnoorani) April 28, 2024
#okwx
Via @bclemms pic.twitter.com/VZJEACaKpx
Ранее сообщалось, что 27 апреля в США в результате мощных торнадо, которые задели несколько штатов, пострадали шесть человек.
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