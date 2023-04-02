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Жестокое обращение с животными: в сети появились кадры отлова собак в Жанаозене

Жестокое обращение с животными: в сети появились кадры отлова собак в Жанаозене Фото: скриншот с видео
В Интернет выложили видео с отстрела собак и сбрасывания трупов в яму в Жанаозене.

По информации "Лады" люди дротиками стреляют в собак, а затем, как выкидывают трупы в яму. Один из них на видео ведёт подсчёт убитых - их оказалось 18. Среди туш был живой щенок и овчарка.

Зоозащитники обратились к властям с просьбой решить этот вопрос и остановить это безумие.

"Мы здесь стараемся, лечим всех, спасаем животных, стерилизуем собак, а они убивают их. Засовывают живых в машину и выкидывают в пепелище. Что вообще происходит?" - обратились зоозащитники.


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