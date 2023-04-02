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Весенние звездопады: когда и где их можно увидеть

Весенние звездопады: когда и где их можно увидеть Фото: imo.net
Приближается время первого в этом году звездопада - метеорного потока Лирид. Он начнется с 15 по 29 апреля, а пик придется на 22-23 апреля 2023 года. затем в течении весны будут Аквариды и Ариетиды. Рассказываем где и когда их можно будет наблюдать, сообщает Zakon.kz

Наблюдать звездопад Лириды, по данным Международной метеорной организации можно из любой точки земного шара, однако жители северного полушария увидят более яркое и красочное зрелище.

Интенсивность метеорного потока из года в год меняется – в 2023-м Лириды подарят до 18 метеоров в час.

Во время пика Лирид в 2023 году Луна не будет мешать наблюдениям, так как на небе будет виден лишь тонкий полумесяц. Лучше всего наблюдать Лириды в Северном полушарии, где их радиант находится высоко в небе. В Южном полушарии также можно увидеть этот метеорный поток, но его активность будет ниже. Лучшее время для наблюдения Лирид — с полуночи до рассвет. Звездопад Лириды можно наблюдать невооруженным взглядом — специалисты советуют, выбрав место в дали от любого источника света и подняв голову к созвездию Лиры, смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки, чтобы увидеть самые яркие и длинные метеоры.

Эта-Аквариды

Время активности этого звездопада в 2023 году с 15 апреля по 27 мая. То есть какое-то время Аквариды будут падать вместе с Лиридами. Жаль, что их максимумы не совпадают. Наибольшей интенсивности поток Аквариды достигнет 5-6 мая, когда Лириды уже иссякнут. В это время будет падать до 10-30 в час «звезд» незадолго до рассвета.

Название метеорам дало созвездие Водолея. Радиант Акварид — самая яркая звезда этого созвездия эта-Водолея. А «создала» поток комета Галлея.

Яркие росчерки метеоров, влетающих в атмосферу со скоростью порядка 65,5 километров в секунду, как правило, хорошо видны в предрассветные часы. Знатоки советуют наблюдать их лежа ногами на восток.

Дневные Ариетиды

Звездопад Ариетиды можно будет увидеть с 20 мая по 2 июня.

Максимум потока Ариетиды — 7 июня. Ожидаются до 60 метеоров в час.

Большая их часть влетит в атмосферу Земли днем, поэтому видна не будет. Но наблюдатели их слушают — ловят моменты падения в радиодиапазоне.

Метеоры потока Ариетид, которые не выпали днем, можно заметить примерно за час до восхода Солнца. Радиант потока в созвездии Овна. 

Ранее мы писали, что в апреле с неба начнут падать звезды.

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