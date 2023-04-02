Весенние звездопады: когда и где их можно увидеть
Наблюдать звездопад Лириды, по данным Международной метеорной организации, можно из любой точки земного шара, однако жители северного полушария увидят более яркое и красочное зрелище.
Интенсивность метеорного потока из года в год меняется – в 2023-м Лириды подарят до 18 метеоров в час.
Во время пика Лирид в 2023 году Луна не будет мешать наблюдениям, так как на небе будет виден лишь тонкий полумесяц. Лучше всего наблюдать Лириды в Северном полушарии, где их радиант находится высоко в небе. В Южном полушарии также можно увидеть этот метеорный поток, но его активность будет ниже. Лучшее время для наблюдения Лирид — с полуночи до рассвет. Звездопад Лириды можно наблюдать невооруженным взглядом — специалисты советуют, выбрав место в дали от любого источника света и подняв голову к созвездию Лиры, смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки, чтобы увидеть самые яркие и длинные метеоры.
Эта-Аквариды
Время активности этого звездопада в 2023 году с 15 апреля по 27 мая. То есть какое-то время Аквариды будут падать вместе с Лиридами. Жаль, что их максимумы не совпадают. Наибольшей интенсивности поток Аквариды достигнет 5-6 мая, когда Лириды уже иссякнут. В это время будет падать до 10-30 в час «звезд» незадолго до рассвета.
Название метеорам дало созвездие Водолея. Радиант Акварид — самая яркая звезда этого созвездия эта-Водолея. А «создала» поток комета Галлея.
Яркие росчерки метеоров, влетающих в атмосферу со скоростью порядка 65,5 километров в секунду, как правило, хорошо видны в предрассветные часы. Знатоки советуют наблюдать их лежа ногами на восток.
Дневные Ариетиды
Звездопад Ариетиды можно будет увидеть с 20 мая по 2 июня.
Максимум потока Ариетиды — 7 июня. Ожидаются до 60 метеоров в час.
Большая их часть влетит в атмосферу Земли днем, поэтому видна не будет. Но наблюдатели их слушают — ловят моменты падения в радиодиапазоне.
Метеоры потока Ариетид, которые не выпали днем, можно заметить примерно за час до восхода Солнца. Радиант потока в созвездии Овна.
Ранее мы писали, что в апреле с неба начнут падать звезды.