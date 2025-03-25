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Наука и технологии

Казахстанцы увидят первый весенний звездопад в конце апреля

наблюдение за небом, астрономия, звезды, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 16:41 Фото: pixabay
Метеорный поток Лириды, который станет первым весенним звездопадом 2025 года, достигнет пика активности в ночь на 23 апреля, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Московского планетария рассказали, что пик потока придется в этом году на вечер и ночь с 22 на 23 апреля.

"Ожидается до 18 метеоров в час. При этом рост числа "падающих звезд" на небе также можно будет наблюдать в течение нескольких ночей вблизи пика – с 21 по 24 апреля", – пояснили астрономы.

Лириды – метеорный поток средней силы. Он входит в число старейших – история наблюдения этого явления насчитывает более 2,5 тыс. лет. Лириды образованы кометой C/1861 G1 Тэтчер. Каждый год Земля проходит сквозь шлейф оставленной ее хвостом пыли. Частицы, входя в атмосферу нашей планеты, сгорают, образуя метеоры – яркие вспышки.

Название потока происходит от созвездия Лиры, в котором находится область вылета метеоров (радиант). Наблюдать звездопад лучше во второй половине ночи, под утро.

Ранее астрономы рассказали, куда исчезли кольца Сатурна, которые перестали быть видны с 23 марта 2025 года, и когда они появятся.

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Андрей Дюсупов
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