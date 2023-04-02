Петра Квитова пожелала Елене Рыбакиной удачи на оставшихся турнирах этого сезона

После победы в финале турнира в Майами чешская теннисистка Петра Квитова поздравила нашу Елену Рыбакину с успехами, которых она достигла на протяжении последнего года, и пожелала удачи в дальнейшем, сообщает Zakon.kz.

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"Поздравляю Елену с невероятными выступлениями не только на протяжении двух недель, но и в целом на протяжении последнего года. Я желаю тебе удачи на оставшихся турнирах этого сезона", – приводит слова Квитовой Sports.kz

Спортсменка от души поблагодарила всех.

"Я вижу чешских болельщиков на трибунах — спасибо вам большое! Для меня очень многое значит ваша поддержка. Прекрасно одержать победу на этом стадионе, на центральном корте — прекрасное чувство. Спасибо всем волонтерам, всему оргкомитету, всем-всем-всем! И, конечно же, я хочу поблагодарить свою команду. Я бы не смогла пройти эти две недели без них. Спасибо, что помогали мне оставаться позитивно настроенной и, можно сказать, вернули меня!" — сказала Квитова.

Ранее мы сообщали о том, что Елена Рыбакина не сумела выиграть второй подряд женский "Мастерс" в США. 2 апреля седьмая ракетка мира уступила в финале турнира Miami Open чешской теннисистке Петре Квитовой.

Однако Елена Рыбакина пообещала вернуться в Майами еще не раз.