В Италии хотят штрафовать за использование английских слов
Законопроект представил член нижней палаты депутатов Фабио Рампелли, который поддержала премьер-министр.
Хотя закон распространяется на все иностранные языки, он особенно направлен на "англоманию" или использование английских слов, которые, как говорится в проекте, "унижают и оскорбляют" итальянский язык.
Законопроект, который еще не вынесен на обсуждение в парламенте, требует от всех, кто занимает должность в органах государственного управления, "письменных и устных знаний и владения итальянским языком". Он также запрещает использование английского языка в официальной документации, включая "аббревиатуры и названия" должностей в компаниях, работающих в стране.
Иностранные организации должны будут иметь версии всех внутренних правил и трудовых договоров на итальянском языке.
Первая статья закона гарантирует, что даже в офисах, которые работают с иностранцами, не говорящими по-итальянски, итальянский должен быть основным языком.
В другой части Евросоюза, во Франции, не утихают протесты против пенсионной реформы, подписанной Макроном. Во время последнего митинга арестованы семь человек.