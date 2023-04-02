В Италии хотят штрафовать за использование английских слов

Итальянцы, которые используют английские и другие иностранные слова в официальных сообщениях, могут быть оштрафованы на сумму до 100 000 евро (49 млн. тенге) в соответствии с новым законом, представленным партией "Братья Италии" премьер-министра Джорджии Мелони, сообщает Zakon.kz.

Законопроект представил член нижней палаты депутатов Фабио Рампелли, который поддержала премьер-министр.

Хотя закон распространяется на все иностранные языки, он особенно направлен на "англоманию" или использование английских слов, которые, как говорится в проекте, "унижают и оскорбляют" итальянский язык.

Законопроект, который еще не вынесен на обсуждение в парламенте, требует от всех, кто занимает должность в органах государственного управления, "письменных и устных знаний и владения итальянским языком". Он также запрещает использование английского языка в официальной документации, включая "аббревиатуры и названия" должностей в компаниях, работающих в стране.

Иностранные организации должны будут иметь версии всех внутренних правил и трудовых договоров на итальянском языке.

Первая статья закона гарантирует, что даже в офисах, которые работают с иностранцами, не говорящими по-итальянски, итальянский должен быть основным языком.

В другой части Евросоюза, во Франции, не утихают протесты против пенсионной реформы, подписанной Макроном. Во время последнего митинга арестованы семь человек.