Эксперт раскрыла парадокс экстремальных диет

Российский врач-эндокринолог Раиса Дементьева предупредила, что отказ от углеводов ведет к набору веса. Таким заявлением она раскрыла парадокс экстремальных диет, сообщает Zakon.kz.

В беседе с kp.ru специалист подчеркнула, что организм человека критически нуждается в углеводах.

"При их расщеплении мы получаем энергию, необходимую для активной жизни. Самые популярные источники – хлеб, крупы, молочные продукты, крахмальные овощи, фрукты, макароны, сладости. Хотя сладости, конечно, не лучший источник, пусть и самый быстрый. Второй источник углеводов – внутренний, наша печень". Раиса Дементьева

По сути, как отметила эндокринолог, это настоящая химическая фабрика и ключевой орган, участвующий в метаболизме.

"Печень синтезирует углеводы в виде гликогена. И когда люди едят редко и мало, но при этом не испытывают голода, это значит, что их потребность в энергии вынуждена обеспечивать печень, и оптимальная концентрация глюкозы в крови в период голодания поддерживается как раз за счет работы печени". Раиса Дементьева

По ее словам, рабочий ритм печени – около 12 часов.

"В норме печень должна обеспечивать поступление углеводов ночью, когда энергия не приходит вместе с пищей. Поэтому каждый раз, вырабатывая углеводы днем, печень работает на износ и выполняет лишнюю работу, так как ее основная задача в дневное время – белковый и жировой обмен. Если такая супернагрузка длится долго, печень со временем перестает "чувствовать" сколько углеводов на самом деле нужно организму и начинает вырабатывает больше, чем нужно, чтобы организм не остался голодным". Раиса Дементьева

Врач пояснила, что лишние выработанные углеводы, не потраченные на психофизическую нагрузку, запасутся в виде жира.

"Так у человека появляется лишний вес и заболевания пищеварительной системы. Из-за нерегулярного питания меняются свойства желчи – она загустевает, появляются взвесь и камни в желчном пузыре". Раиса Дементьева

Она считает, что оптимально питаться пять раз в день. Эндокринолог перечислила основные правила питания:

Завтракать необходимо в течение получаса после пробуждения. Перерывы между едой должны быть не меньше трех, но и не больше пяти часов. Лучше 3-4 часа. Это связано с особенностями усвоения углеводов и оптимальным циклом пищеварения. Обычно этого времени бывает достаточно, чтобы проголодаться. Если выявлено повышенное содержание холестерина в крови – необходимо ограничить животные жиры и дополнить рацион растительными. При нарушении работы почек – уменьшить белки. Идеальное соотношение: половина тарелки приходится на углеводы, 20-25% – на белки, 25-30% – на правильные жиры. Последний прием пищи здоровому человеку рекомендуется за 3-4 часа до сна.

Специалист также подчеркнула, что в каждом приеме пищи углеводы должны быть обязательно, хотя бы в минимальном объеме, даже если речь идет о перекусе.

"Единственная категория пациентов, кому они противопоказаны – это больные эпилепсией, плохо отвечающие на лекарственную терапию. Им может быть действительно показана кето-диета". Раиса Дементьева

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме Что выбросить из дома перед Новым годом

Ранее нам рассказали, как похудеть без вреда для здоровья до Нового года.