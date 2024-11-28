Эксперт раскрыла парадокс экстремальных диет
В беседе с kp.ru специалист подчеркнула, что организм человека критически нуждается в углеводах.
"При их расщеплении мы получаем энергию, необходимую для активной жизни. Самые популярные источники – хлеб, крупы, молочные продукты, крахмальные овощи, фрукты, макароны, сладости. Хотя сладости, конечно, не лучший источник, пусть и самый быстрый. Второй источник углеводов – внутренний, наша печень".Раиса Дементьева
По сути, как отметила эндокринолог, это настоящая химическая фабрика и ключевой орган, участвующий в метаболизме.
"Печень синтезирует углеводы в виде гликогена. И когда люди едят редко и мало, но при этом не испытывают голода, это значит, что их потребность в энергии вынуждена обеспечивать печень, и оптимальная концентрация глюкозы в крови в период голодания поддерживается как раз за счет работы печени".Раиса Дементьева
По ее словам, рабочий ритм печени – около 12 часов.
"В норме печень должна обеспечивать поступление углеводов ночью, когда энергия не приходит вместе с пищей. Поэтому каждый раз, вырабатывая углеводы днем, печень работает на износ и выполняет лишнюю работу, так как ее основная задача в дневное время – белковый и жировой обмен. Если такая супернагрузка длится долго, печень со временем перестает "чувствовать" сколько углеводов на самом деле нужно организму и начинает вырабатывает больше, чем нужно, чтобы организм не остался голодным".Раиса Дементьева
Врач пояснила, что лишние выработанные углеводы, не потраченные на психофизическую нагрузку, запасутся в виде жира.
"Так у человека появляется лишний вес и заболевания пищеварительной системы. Из-за нерегулярного питания меняются свойства желчи – она загустевает, появляются взвесь и камни в желчном пузыре".Раиса Дементьева
Она считает, что оптимально питаться пять раз в день. Эндокринолог перечислила основные правила питания:
- Завтракать необходимо в течение получаса после пробуждения.
- Перерывы между едой должны быть не меньше трех, но и не больше пяти часов. Лучше 3-4 часа. Это связано с особенностями усвоения углеводов и оптимальным циклом пищеварения. Обычно этого времени бывает достаточно, чтобы проголодаться.
- Если выявлено повышенное содержание холестерина в крови – необходимо ограничить животные жиры и дополнить рацион растительными. При нарушении работы почек – уменьшить белки. Идеальное соотношение: половина тарелки приходится на углеводы, 20-25% – на белки, 25-30% – на правильные жиры.
- Последний прием пищи здоровому человеку рекомендуется за 3-4 часа до сна.
Специалист также подчеркнула, что в каждом приеме пищи углеводы должны быть обязательно, хотя бы в минимальном объеме, даже если речь идет о перекусе.
"Единственная категория пациентов, кому они противопоказаны – это больные эпилепсией, плохо отвечающие на лекарственную терапию. Им может быть действительно показана кето-диета".Раиса Дементьева
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