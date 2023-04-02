12 человек погибли во время раздачи еды в Рамазан в Пакистане

12 человек погибли в результате давки на бесплатной раздаче еды во время Рамазана в Пакистане, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в пятницу, когда люди бросились собирать еду и деньги возле фабрики в южном портовом городе Карачи, пишет Sky News.

Владельцы бизнеса часто раздают деньги и еду во время исламского священного месяца.

Полиция сообщает, что в давке погибли девять женщин в возрасте от 40 до 80 лет и трое детей от 10 до 15 лет.

Восемь человек, в том числе директор фабрики, были арестованы после благотворительной акции.

Местные власти заявили, что не были проинформированы о благотворительной акции.

Сотрудники местной полиции сказали, что толпа начала паниковать, и некоторые женщины и дети упали в открытую канализацию.

Жители также заявили, что возле водостока обрушилась стена, в результате чего люди получили ранения и погибли.

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