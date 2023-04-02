Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

12 человек погибли во время раздачи еды в Рамазан в Пакистане

12 человек погибли во время раздачи еды в Рамазан в Пакистане Фото: freepik
12 человек погибли в результате давки на бесплатной раздаче еды во время Рамазана в Пакистане, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в пятницу, когда люди бросились собирать еду и деньги возле фабрики в южном портовом городе Карачи, пишет Sky News.

Владельцы бизнеса часто раздают деньги и еду во время исламского священного месяца.

Полиция сообщает, что в давке погибли девять женщин в возрасте от 40 до 80 лет и трое детей от 10 до 15 лет.

Восемь человек, в том числе директор фабрики, были арестованы после благотворительной акции.

Местные власти заявили, что не были проинформированы о благотворительной акции.

Сотрудники местной полиции сказали, что толпа начала паниковать, и некоторые женщины и дети упали в открытую канализацию.

Жители также заявили, что возле водостока обрушилась стена, в результате чего люди получили ранения и погибли.

Рамазан-2023: определен размер фитр-садака в Казахстане.

Читайте также

50 человек эвакуировали из-за пожара в Туркестанской области

Предположительно пьяного полицейского за рулем поймали жители Туркестанской области

Toyota Alphard сгорела дотла в Актау после столкновения

Мухит Турсынали
Пакистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Что порочат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
Что пророчат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
Кайрату Боранбаеву вынесен приговор
Кайрату Боранбаеву вынесли приговор в Астане
Елена Рыбакина пообещала вернуться в Майами еще не раз
Елена Рыбакина пообещала вернуться в Майами еще не раз
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления