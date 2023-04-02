12 человек погибли во время раздачи еды в Рамазан в Пакистане
Инцидент произошел в пятницу, когда люди бросились собирать еду и деньги возле фабрики в южном портовом городе Карачи, пишет Sky News.
Владельцы бизнеса часто раздают деньги и еду во время исламского священного месяца.
Полиция сообщает, что в давке погибли девять женщин в возрасте от 40 до 80 лет и трое детей от 10 до 15 лет.
Восемь человек, в том числе директор фабрики, были арестованы после благотворительной акции.
Местные власти заявили, что не были проинформированы о благотворительной акции.
Сотрудники местной полиции сказали, что толпа начала паниковать, и некоторые женщины и дети упали в открытую канализацию.
Жители также заявили, что возле водостока обрушилась стена, в результате чего люди получили ранения и погибли.
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