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Юниор-гимнаст завоевал историческую медаль для Казахстана

Юниор-гимнаст завоевал историческую медаль для Казахстана Фото: flickr
Казахстанец Зейнолла Ыдырысов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юношей, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат мира проходит с 29 марта по 2 апреля в турецком городе Анталья.

По итогам второго дня Зейнолла завоевал "бронзу" в упражнениях на коне, уступив только армянским спортсменам.

Это первая медаль Казахстана в истории гимнастики среди юношей.

На таблице видно, насколько небольшой отрыв между спортсменами.

  1. Гам Гамлет Манукян (Армения) — 14,633.
  2. Мам Мамикон Хачатурян (Армения) — 14 100.
  3. Зейнолла Идрисов (Казахстан) — 14 066.

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