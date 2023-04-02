Юниор-гимнаст завоевал историческую медаль для Казахстана

Казахстанец Зейнолла Ыдырысов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юношей, сообщает Zakon.kz.

Чемпионат мира проходит с 29 марта по 2 апреля в турецком городе Анталья.



По итогам второго дня Зейнолла завоевал "бронзу" в упражнениях на коне, уступив только армянским спортсменам.

Это первая медаль Казахстана в истории гимнастики среди юношей.

На таблице видно, насколько небольшой отрыв между спортсменами.