Юниор-гимнаст завоевал историческую медаль для Казахстана
Фото: flickr
Казахстанец Зейнолла Ыдырысов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юношей, сообщает Zakon.kz.
Чемпионат мира проходит с 29 марта по 2 апреля в турецком городе Анталья.
По итогам второго дня Зейнолла завоевал "бронзу" в упражнениях на коне, уступив только армянским спортсменам.
Это первая медаль Казахстана в истории гимнастики среди юношей.
На таблице видно, насколько небольшой отрыв между спортсменами.
- Гам Гамлет Манукян (Армения) — 14,633.
- Мам Мамикон Хачатурян (Армения) — 14 100.
- Зейнолла Идрисов (Казахстан) — 14 066.
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