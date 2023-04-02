Два человека погибли в результате крушения воздушного шара в Мексике

Два человека погибли и девочка получила ранения в результате возгорания воздушного шара, на котором они летели недалеко от Мехико, сообщает Zakon.kz.

Официальные лица штата Мехико, граничащего со столицей, заявили, что девочка получила ожоги и сломала руку.



Согласно видео инцидента, размещенному в социальных сетях, пассажиры воздушного шара, похоже, упали или спрыгнули.

Среди погибших значатся мужчина 50 лет и женщина 38 лет, предположительно они являлись супругами. Пострадавшей девочке, по некоторым данным, 13 лет.

Авария произошла недалеко от доиспанских руин Теотиуакана, к северу от Мехико. Этот район является популярным местом для полетов на воздушном шаре.

Причина аварии расследуется.

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