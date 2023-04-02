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Родственники и друзья Стива Джобса опубликуют его мемуары

Родственники и друзья Стива Джобса опубликуют его мемуары Фото: stevejobsarchive.com
Сборник мыслей и размышлений Стива Джобса под названием "Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words" будет доступен в интернете бесплатно с 11 апреля, сообщает Zakon.kz.

Коллекция была составлена небольшой группой членов семьи, друзей и бывших коллег Джобса спустя более чем 11 лет после его смерти.

Книга, которая будет опубликована Архивом Стива Джобса, включает заметки, черновики, выдержки из писем и речей, устные истории и интервью, фотографии и памятные вещи.

Книга, Стив Джобс

Фото: stevejobsarchive.com

Она описывается как нечто среднее между посмертными мемуарами и альбомом. Фирма LoveFrom, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, создала минималистский дизайн книги, где преобладают серый и белый цвета.

Физические копии книги будут выпущены для сотрудников Apple и Disney, но не будут доступны для широкой публики в таком формате. Книга будет доступна на сайте Apple Books и на сайте Архива Стива Джобса.

Мухит Турсынали
Интересное США
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