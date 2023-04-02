Родственники и друзья Стива Джобса опубликуют его мемуары
Коллекция была составлена небольшой группой членов семьи, друзей и бывших коллег Джобса спустя более чем 11 лет после его смерти.
Книга, которая будет опубликована Архивом Стива Джобса, включает заметки, черновики, выдержки из писем и речей, устные истории и интервью, фотографии и памятные вещи.
Фото: stevejobsarchive.com
Она описывается как нечто среднее между посмертными мемуарами и альбомом. Фирма LoveFrom, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, создала минималистский дизайн книги, где преобладают серый и белый цвета.
Физические копии книги будут выпущены для сотрудников Apple и Disney, но не будут доступны для широкой публики в таком формате. Книга будет доступна на сайте Apple Books и на сайте Архива Стива Джобса.