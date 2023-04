Родственники и друзья Стива Джобса опубликуют его мемуары

Сборник мыслей и размышлений Стива Джобса под названием "Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words" будет доступен в интернете бесплатно с 11 апреля, сообщает Zakon.kz.

Коллекция была составлена небольшой группой членов семьи, друзей и бывших коллег Джобса спустя более чем 11 лет после его смерти. Книга, которая будет опубликована Архивом Стива Джобса, включает заметки, черновики, выдержки из писем и речей, устные истории и интервью, фотографии и памятные вещи. Фото: stevejobsarchive.com Она описывается как нечто среднее между посмертными мемуарами и альбомом. Фирма LoveFrom, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, создала минималистский дизайн книги, где преобладают серый и белый цвета. Физические копии книги будут выпущены для сотрудников Apple и Disney, но не будут доступны для широкой публики в таком формате. Книга будет доступна на сайте Apple Books и на сайте Архива Стива Джобса.



