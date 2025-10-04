#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

В соцсетях обсуждают младшую дочь Стива Джобса

Ив Джобс - дочь Стива Джобса, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 06:10 Фото: Instagram/evejobs
27-летняя дочь сооснователя Apple Стива Джобса завоевывает интернет, сообщает Zakon.kz.

Девушка сразила всех на неделе моды в Милане. Ее фотографии с показа Bottega Veneta собирают миллионные охваты, а в соцсети Х поражаются, насколько Стив Джобс был гениальным маркетологом.

"Дочь Джобса выглядит как идеальный продукт Apple", – самый популярный комментарий.

В Threads рассказали, что 27-летняя Ева:

  • окончила Стэнфордский университет;
  • занимается конным спортом;
  • снимается в рекламе Louis Vuitton;
  • посещает модные мероприятия.

Фото: Instagram/evejobs

Комментаторы шутят, что Стив Джобс оставил пасхалку, изобразив на логотипе компании надкусанное яблоко, а дочь назвал в честь библейской Евы, которая первой попробовала запретный плод. При этом имя дочери рифмуется с его собственным – StEve Jobs. При этом многие поспешили поправить, что ее все-таки зовут Ив.

В комментариях девушке советуют найти парня по имени Адам. Однако она уже вышла замуж за британского спортсмена Гарри Чарльза, представлявшего Великобританию на Олимпийских играх в 2024 году по конкуру.

Также стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня из ЮАР завершила семилетний судебный процесс по делу о дискриминации.

Фото Алия Абди
Алия Абди
