В соцсетях обсуждают младшую дочь Стива Джобса
Девушка сразила всех на неделе моды в Милане. Ее фотографии с показа Bottega Veneta собирают миллионные охваты, а в соцсети Х поражаются, насколько Стив Джобс был гениальным маркетологом.
"Дочь Джобса выглядит как идеальный продукт Apple", – самый популярный комментарий.
В Threads рассказали, что 27-летняя Ева:
- окончила Стэнфордский университет;
- занимается конным спортом;
- снимается в рекламе Louis Vuitton;
- посещает модные мероприятия.
Фото: Instagram/evejobs
Комментаторы шутят, что Стив Джобс оставил пасхалку, изобразив на логотипе компании надкусанное яблоко, а дочь назвал в честь библейской Евы, которая первой попробовала запретный плод. При этом имя дочери рифмуется с его собственным – StEve Jobs. При этом многие поспешили поправить, что ее все-таки зовут Ив.
В комментариях девушке советуют найти парня по имени Адам. Однако она уже вышла замуж за британского спортсмена Гарри Чарльза, представлявшего Великобританию на Олимпийских играх в 2024 году по конкуру.
Также стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня из ЮАР завершила семилетний судебный процесс по делу о дискриминации.