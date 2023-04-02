Гроза, туман и сильные порывы ветра ожидаются почти на всей территории Казахстана

По прогнозам "Казгидромета", 3 апреля на большей части территории Казахстана ожидается усиление ветра, заморозки и туман. Гроза ожидается в городах Шымкент и Туркестан, в Кызылорде пыльная буря. В нескольких реках возможно превышения нормы уровня воды, сообщает Zakon.kz.

"Большая часть территории страны будет находиться под влиянием отрога антициклона, с чем сохраняется погода без осадков. Лишь на юго-западе, юге страны с прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, на юге – с грозами. По республике на юго-востоке ожидается очень сильный ветер, на юге – пыльная буря, на западе – туман". РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение на 3 апреля 2023 года:

В Жетысуской, Жамбылской областях сохраняется очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более.

Ночью в Алматинской, Жамбылской областях сохраняются заморозки 1-6 градусов.

В Жетысуской области ожидаются заморозки 2-7 градусов, на севере, в горных районах Туркестанской области – заморозки 1 градус по цельсию.

В горных районах Туркестанской области ожидаются сильные дожди утром и днем. На юге и западе области, а также в горных и предгорных районах возможны грозы. В ночное время на севере области ожидаются заморозки до 1 градуса. Скорость ветра будет восточная или северо-восточная, достигая 15-20 м/с на большей части области и до 23-28 м/с в горных районах и на севере.

В городах Шымкент и Туркестан 3 апреля также возможны грозы, а скорость ветра будет восточная или северо-восточная, с порывами до 15-20 м/с.

На территории Алматинской области ожидается северо-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с на севере, востоке и в горных районах, с порывами до 25 м/с. Ночью сохранится прохладная погода с заморозками от 1 до 6 градусов. В городах Алматы и Конаев также ожидаются заморозки, соответственно, от 1 до 3 градусов и от 2 до 4 градусов.



В Жетысуской области ветер на севере и востоке со скоростью до 17-22 м/с. Ночью сохранится прохладная погода с заморозками от 2 до 7 градусов. В городе Талдыкорган также ожидается северо-восточный ветер, с порывами до 17-22 м/с, и заморозки ночью от 4 до 6 градусов.

В центре, на востоке Актюбинской области ожидается ветер восточный, порывы достигнут 15-20 м/с.

Туман ожидается ночью и утром на западе и в центре Мангистауской области. В городе Актау также ожидается туман ночью и утром.

В Улытауской области ветер восточный со скоростью 15-20 м/с, порывы временами до 23 м/с. В городе Жезказган также ожидается ветер с востока со скоростью 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается гроза и пыльная буря, а ветер будет дуть с востока со скоростью 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с в центре области. В городе Кызылорда также сохранится пыльная буря 3 апреля, а ветер будет дуть с востока со скоростью 15-20 м/с.



На юге и востоке Карагандинской области также ожидается ветер с востока, северо-восточный, со скоростью 15-20 м/с, с порывами временами до 23 м/с.

В период со 2 по 4 апреля 2023 года в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха, а также с продолжением интенсивного снеготаяния ожидаются повышения уровней воды в бассейнах рек Тобыл, Есиль, Нура.

Реки, на которых возможно превышение опасных уровней.

Костанайская область:

гп р. Аят – с. Варваринка (факт на 1 апреля 12 ч. – 487 см, опасный уровень – 600 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня;

р. Желкуар – п. Чайковское (факт на 1 апреля 12 ч. – 480 см, опасный уровень – 550 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня.

Карагандинская область:

гп р. Токырауын – а. Актогай (факт на 1 апреля 12 ч. – 309 см, опасный уровень – 440 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня;

гп р. Талды – с. Новостройка (факт на 1 апреля 12 ч. – 423 см, опасный уровень – 555 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня;

гп р. Улкен Кундызды – п. Киевка (факт на 1 апреля 12 ч. – 226 см, опасный уровень – 360 см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня.

Акмолинская область:

гп р. Селеты – выше Селетинского водохранилища (с. Бестогай) (факт на 1 апреля 8 ч. – 833 см, опасный уровень – 840 (1050) см) ожидается дальнейшее повышение уровней воды до опасного уровня.

Примечание: при превышении опасных отметок возможно угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных ниже по течению реки.