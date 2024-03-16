Усиление ветра и туман прогнозируют по Казахстану 17 марта

В "Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение на 17 марта по территории Казахстана. По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидаются усиление ветра и туман, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер – 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер до 15 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер до 15-20 м/с. в Атырау: ожидается ветер до 15-18 м/с

Ночью и утром на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается туман. Ветер – 15 м/с.

На юге, западе Акмолинской области ожидается туман. Ветер – 15-20 м/с.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается гололед.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

Ночью на юге, западе Павлодарской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ночью на юге, в центре Мангистауской области ожидается временами сильный дождь. На северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер – 15-20 м/с.

В Кызылординской области и в областном центре – Кызылорде ожидается ветер до 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Костанайской области ожидается туман.

В Алматинской области в связи с выпавшими сильными осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

Также в Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, и Актюбинской областях возможны паводки.

Согласно прогнозу погоды в Алматы на неделю, в дни празднования Наурыза в городе ожидаются снег с дождем.