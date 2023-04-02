В Нью-Йорке молния ударила во Всемирный торговый центр, который является самым высоким зданием западного полушария, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал BNO News, центр вместе со шпилем имеет высоту 541 м. Оно является седьмым по высоте небоскребом в мире, а также самым высоким зданием в западном полушарии.

"Молния ударила во Всемирный торговый центр 1 в Нью-Йорке", – говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших портал не пишет.

Отмечается, что с 2015 по 2020 год молнии попадали в данный торговый центр почти 190 раз.

Ранее сообщалось, что алматинцы почувствовали землетрясение.