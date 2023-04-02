Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Нью-Йорке молния ударила во Всемирный торговый центр

стихия Фото: pixabay
В Нью-Йорке молния ударила во Всемирный торговый центр, который является самым высоким зданием западного полушария, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал BNO News, центр вместе со шпилем имеет высоту 541 м. Оно является седьмым по высоте небоскребом в мире, а также самым высоким зданием в западном полушарии.

"Молния ударила во Всемирный торговый центр 1 в Нью-Йорке", – говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших портал не пишет.

Отмечается, что с 2015 по 2020 год молнии попадали в данный торговый центр почти 190 раз.

Ранее сообщалось, что алматинцы почувствовали землетрясение.

Читайте также

В Израиле вновь начались демонстрации

В Норвегии при сходе лавин погибли туристы

Ситуация в Украине: Зеленский ввел санкции против сына Медведева, Киев запросил у Варшавы бронетранспортеры

Елена Беляева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Что порочат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
Что пророчат звезды: гороскоп для всех знаков зодиака
Сколько будет стоить проезд по БАКАД-у
Сколько будет стоить проезд по БАКАД
Что приготовил нам апрель - казахстанские синоптики дали прогноз на второй весенний месяц
Что приготовил нам апрель – казахстанские синоптики дали прогноз на второй весенний месяц
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления