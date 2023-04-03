Казахстанцы смогут летать из Алматы в Самарканд прямым рейсом

С 18 марта возобновлены прямые рейсы между Алматы и Самаркандом, сообщает Zakon.kz.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю перевозчиком "FlyArystan" (по средам и субботам) на воздушных суднах типа А-320.

По информации Комитета гражданской авиации, возобновление данного международного маршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, культурных и туристических отношений между Казахстаном и Узбекистаном.

В конце января стало известно, что казахстанцы смогут чаще летать в ОАЭ. С 22 января лоукост-авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi увеличила количество рейсов между городами Абу-Даби и Алматы с 3 до 4 рейсов в неделю (вторник, четверг, суббота и воскресенье). Полеты выполняются на воздушных судах типа Airbus A320/A321.