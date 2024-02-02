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Когда казахстанцы смогут летать в США прямым рейсом

Когда казахстанцы смогут летать в США прямым рейсом Фото: Zakon.kz
Посол США в РК Дэниел Розенблюм в кулуарах инвестиционного форума в Астане 2 февраля ответил на вопрос журналистов о том, когда планируют запустить прямые авиарейсы из Казахстана в Соединенные Штаты, сообщает Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались у посла, почему между Казахстаном и США пока нет прямых рейсов и когда планируют их запустить.


"Мы бы хотели открыть прямой рейс, мы поддерживаем данную идею. Но, к сожалению, это очень сложный процесс. Авиакомпании должны располагать соответствующими бортами, а у Air Astana этих бортов пока нет. Они в процессе приобретения, это займет время. Также существует огромное количество проверок и процедур, которые должны быть проведены нашими авиационными властями, например, Федеральной авиационной администрацией США", – ответил Дэниел Розенблюм.

Он отметил, что вопрос об авиасообщении часто поднимают в диалоге между казахстанским правительством и посольством США. Посол предположил, что запуска прямых рейсов не имеет смысла ждать раньше 2025 года.

"К сожалению, в этом году этого не произойдет. Приблизительно – в 2025 году", – сказал дипломат.

Еще в мае 2023 года заместитель председателя Комитета гражданской авиации РК Тимур Тлегенов также предполагал, что запуск прямых рейсов из Казахстана в США произойдет не раньше 2025 года.

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