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Арман Давлетяров: Каждый казах обязан носить чапан

Арман Давлетяров: Каждый казах обязан носить чапан Фото: Instagram/arman_dav
Российский медиаменеджер Арман Давлетяров на странице в Instagram 2 апреля сделал заявление. Он призвал носить традиционный чапан в повседневной жизни, сообщает Zakon.kz.

"Каждый казах просто обязан носить наш чапан. Сейчас столько разных моделей и на все вкусы", – так начинает свое обращение продюсер.

"Во-первых, это наша культура, наследие. Это проявление патриотизма, любви к своим корням и национальности. И еще, это просто красиво и стильно. Модно быть казахом!"Арман Давлетяров

Присоединяйтесь ко мне и носите нашу традиционную одежду в повседневной жизни, продолжил он.

"Если не мы сами будем носить это, то кто? Вот с таких, казалось бы, мелочей и начинается наша идентичность и наша национальная культура. Кто согласен со мной? Как вам такой чапан, правда же круто смотрится?"Арман Давлетяров

Комментаторы согласились с ним и отметили, что чапаны сейчас шьют очень модные, стильные, креативные.

В сентябре 2022 года Давлетяров разместил трогательное видео с мамой, в котором попросил прощения за свой казахский язык.

Кроме того, Давлетяров опубликовал фото с Шавкатом Рахмоновым.

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