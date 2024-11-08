Арман Давлетяров признался в любви к Казахстану и России

Казахстанский и российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров на странице в Instagram поразмышлял о традициях и любви к Родине, сообщает Zakon.kz.

9 декабря 2024 года экс генеральный директор музыкального телеканала "Муз-ТВ" разместил снимок с горнолыжного курорта Шымбулак, где примерил национальный костюм.

Давлетяров подчеркнул, что на этой фотографии окунулся в образы предков, чувствуя их дух, величие и силу, которые передаются из поколения в поколение.

Корни, по его словам, это то, что связывает нас с прошлым, питает нас в настоящем и помогает строить будущее.

"Я родился и вырос в России в Оренбургской области, мои корни уходят в Казахстан. Две страны, две культуры, которые дали мне многое: уважение к традициям, любовь к семье и осознание важности сохранять то, что объединяет нас как людей. Эти ценности я стараюсь передать своим детям. Любовь к родным местам, уважение к истории и глубокая связь с близкими – все это делает нас теми, кто мы есть". Арман Давлетяров

А еще, добавил он, это возможность своим трудом, знаниями, образом жизни объединять народы, показать, как разные культуры могут существовать в гармонии, обогащая друг друга.

"Традиции – это не о выборе одного над другим. Это о единстве в различии, о том, как разные культуры могут дополнять и обогащать друг друга, даря нам возможность смотреть на мир шире". Арман Давлетяров

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29 ноября 2024 года Давлетяров опубликовал видео с молитвой его мамы в Instagram. Тогда он написал, что это самое ценное.