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Аэропорт Атырау оштрафовали почти на два миллиона тенге

Аэропорт Атырау привлекли к административной ответственности Фото: iaa-jsc.kz/ru/ob-aeroporte
Аэропорт Атырау привлечен к административной ответственности за ненадлежащее качество оказываемых услуг пассажирам. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.

Согласно распространяемому сообщению, АО "Авиационная администрация Казахстана" 27 декабря 2022 года провела внеплановую инспекционную проверку аэропорта по исполнению и устранению замечаний, выявленных по итогам инспекционной проверки в 2021 году.

"В ходе крайней проверки были выявлены нарушения, влияющие на качество оказываемых услуг пассажирам, а именно отсутствие пассажирского лифта, несоответствие законодательным требованиям условий для обслуживания маломобильных пассажиров, а также установлен факт неисполнения плана корректирующих действий на 2021-2022 год".Пресс-служба КГА

Также отмечено, что по результатам проверки было выписано инспекторское предписание и составлен план действий по устранению выявленных замечаний со сроком исполнения в 1 месяц.

"Однако, ввиду того, что выявленные замечания не были устранены в срок, АО "АТМА – Аэропорт Атырау и Перевозки" было привлечено к выплате административного штрафа в размере 500 МРП (1 725 000 тенге) за неисполнение инспекторского предписания и несоблюдение действующего законодательства РК".Пресс-служба КГА

31 марта в Комитете гражданской авиации прокомментировали поправки в закон "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" и мартовские изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте. В итоге стало известно, что у пассажиров авиакомпаний стало больше прав.

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Анастасия Московчук
КГА Атырау
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