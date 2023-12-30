Какие рейсы задерживают в аэропорту Астаны
За 29 декабря текущего года из аэропорта Астаны к вылету было запланировано 84 рейса, задержано 38 рейсов.
30 декабря текущего года в период с 00-00 ч. до 08-00 ч. было запланировано 39 рейсов на вылет, из них 22 вылетели с задержками, 17 задерживаются.
С 09-30 ч. до 12-00 ч. аэропорт Астаны был закрыт на прием воздушных судов в связи с ухудшением погодных условий и ограничениями мест стоянки. Всего имеется 64 мест стоянки.
Фактический прогноз в зоне аэропорта Астаны – ветер 18 м/с, с порывами до 23 м/с, видимость 100-150 м., низовая метель. Проведение противообледенительной обработки воздушных судов возможно только при скорости ветра до 15 м/с, видимости более 800 м., а также при отсутствии осадков.
По состоянию на текущий момент в/из аэропорта Астаны задерживается 10 рейсов на вылет, 20 рейсов на прилет по причине неблагоприятных метеоусловий и отсутствием мест стоянки.
- КС 7208 FlyArystan Астана - Атырау;
- КС 7054 FlyArystan Астана - Алматы;
- КС 7365 FlyArystan Астана - Уральск;
- FZ 1308 Fly Dubai Астана - Дубай;
- IQ429 Qazaq Air Астана - Талдыкорган;
- DV 1704 SCAT Астана - Алматы;
- DV 783 SCAT Астана - Усть-Каменогорск;
- DV 716 SCAT Астана - Шымкент;
- DV 714 SCAT Астана - Алматы;
- КС 7367 FlyArystan Астана - Уральск;
- КС 851 Air Astana Алматы - Астана;
- DV 742 SCAT Актау - Астана;
- DV 756 SCAT Тараз Астана;
- КС 7368 FlyArystan Уральск - Астана;
- CZ6013 China Southern Урумчи - Астана;
- КС 7051 FlyArystan Алматы - Астана;
- КС 7053 FlyArystan Алматы - Астана;
- DV1703 SCAT Алматы - Астана;
- IQ408 Qazaq Air Шымкент - Астана;
- DV715 SCAT Шымкент - Астана;
- КС7366 FlyArystan Уральск - Астана;
- КС982 Air Astana Атырау - Астана;
- IQ430 Qazaq Air Талдыкорган - Астана;
- DV784 SCAT Усть-Каменогорск - Астана;
- КС208 Air Astana Дубай - Астана;
- DV743 SCAT Алматы - Астана;
- IQ354 Qazaq Air Алматы - Астана;
- IQ368 Qazaq Air Костанай - Астана;
- DV735 SCAT Шымкент - Астана;
- IQ522 Qazaq Air Омск - Астана.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.
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Пассажирам предоставляются услуги, предусмотренные законодательством РК, в том числе напитки при ожидании вылета рейса более 2 часов, горячее питание – более 4 часов, размещение в гостинице – более 8 часов.
По мере улучшения погодных условий, рейсы будут выполняться на вылет и прилет.