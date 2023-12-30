Какие рейсы задерживают в аэропорту Астаны

В комитете гражданской авиации РК рассказали, как обстоят дела в столичном аэропорту, сообщает Zakon.kz.

За 29 декабря текущего года из аэропорта Астаны к вылету было запланировано 84 рейса, задержано 38 рейсов.



30 декабря текущего года в период с 00-00 ч. до 08-00 ч. было запланировано 39 рейсов на вылет, из них 22 вылетели с задержками, 17 задерживаются.

С 09-30 ч. до 12-00 ч. аэропорт Астаны был закрыт на прием воздушных судов в связи с ухудшением погодных условий и ограничениями мест стоянки. Всего имеется 64 мест стоянки.

Фактический прогноз в зоне аэропорта Астаны – ветер 18 м/с, с порывами до 23 м/с, видимость 100-150 м., низовая метель. Проведение противообледенительной обработки воздушных судов возможно только при скорости ветра до 15 м/с, видимости более 800 м., а также при отсутствии осадков.

По состоянию на текущий момент в/из аэропорта Астаны задерживается 10 рейсов на вылет, 20 рейсов на прилет по причине неблагоприятных метеоусловий и отсутствием мест стоянки.

КС 7208 FlyArystan Астана - Атырау; КС 7054 FlyArystan Астана - Алматы; КС 7365 FlyArystan Астана - Уральск; FZ 1308 Fly Dubai Астана - Дубай; IQ429 Qazaq Air Астана - Талдыкорган; DV 1704 SCAT Астана - Алматы; DV 783 SCAT Астана - Усть-Каменогорск; DV 716 SCAT Астана - Шымкент; DV 714 SCAT Астана - Алматы; КС 7367 FlyArystan Астана - Уральск; КС 851 Air Astana Алматы - Астана; DV 742 SCAT Актау - Астана; DV 756 SCAT Тараз Астана; КС 7368 FlyArystan Уральск - Астана; CZ6013 China Southern Урумчи - Астана; КС 7051 FlyArystan Алматы - Астана; КС 7053 FlyArystan Алматы - Астана; DV1703 SCAT Алматы - Астана; IQ408 Qazaq Air Шымкент - Астана; DV715 SCAT Шымкент - Астана; КС7366 FlyArystan Уральск - Астана; КС982 Air Astana Атырау - Астана; IQ430 Qazaq Air Талдыкорган - Астана; DV784 SCAT Усть-Каменогорск - Астана; КС208 Air Astana Дубай - Астана; DV743 SCAT Алматы - Астана; IQ354 Qazaq Air Алматы - Астана; IQ368 Qazaq Air Костанай - Астана; DV735 SCAT Шымкент - Астана; IQ522 Qazaq Air Омск - Астана.





Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса в справочных службах авиакомпаний, приложениях и службах аэропорта.

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Пассажирам предоставляются услуги, предусмотренные законодательством РК, в том числе напитки при ожидании вылета рейса более 2 часов, горячее питание – более 4 часов, размещение в гостинице – более 8 часов.

По мере улучшения погодных условий, рейсы будут выполняться на вылет и прилет.