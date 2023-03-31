У пассажиров авиакомпаний стало больше прав

В Комитете гражданской авиации прокомментировали поправки в закон "Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации" и мартовские изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, сообщает Zakon.kz.

В частности, поправки в закон предусматривают введение понятия "изменение статуса рейса" для усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами.

Как отметили в КГА, ранее услуги по питанию, проживанию, трансферу предоставлялись только в случае задержки и отмены рейса. С этого времени перевозчики обязаны будут предоставлять вышеуказанные услуги при любых изменениях, влияющее на время вылета (прилета) рейса или маршрут.

Что еще изменилось

Кроме того, договор воздушной перевозки может быть прекращен по инициативе авиакомпании в случае внесения пассажира в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена (ранее данная норма отсутствовала).

Эта норма подразумевает введение так называемого "Черного списка" для деструктивных пассажиров. Авиакомпания имеет право включить пассажира в "Черный список" только в том случае, если его действия подпадают под признаки административного либо уголовного правонарушения.

Авиакомпании теперь обязаны уведомлять пассажиров по номеру сотовой связи и адресу электронной почты о задержке рейса, а также его правах.

Ранее уведомление пассажиров велось на добровольной основе, однако отдельные авиакомпании не придерживались такой практики, а в отдельных случаях предоставляли это как платную услугу.

"Стоит отметить, что авиакомпании помимо информирования о причинах изменения статуса рейса и новом времени вылета, или о новом маршруте будут обязаны информировать пассажиров также о перечне услуг, предоставляемых перевозчиком в связи с изменением статуса рейса, в случае, если изменение произошло по вине перевозчика или вследствие позднего прибытия воздушного судна", – пояснили в КГА.

В этой связи авиационные власти убедительно просят пассажиров при покупке билетов указывать свои контактные данные (сотовый номер и электронный адрес).

Еще одна поправка предусматривает ответственность авиакомпаний в виде оказания услуг и выплаты штрафа в размере 3% при любом изменении статуса рейса по вине авиакомпании, а также административную ответственность в виде штрафа в случае невыплаты штрафа (ранее данная норма отсутствовала).

"Проведенный анализ показал, что отдельные авиакомпании несвоевременно выплачивают пассажирам компенсации. К сожалению, имелись факты, когда авиакомпании не выплачивали компенсации на протяжении 6-7 месяцев с даты перелета. Данная норма позволит принять меры в отношении тех авиакомпаний, которые несвоевременно выплачивают компенсацию за задержку рейса", – сказали в комитете.

Ну и еще одно новшество: право на полный возврат средств или перебронирование при изменении статуса рейса свыше 5 часов.

Ранее законом предусматривалось, что возврат денежных средств будет осуществлен в полном объеме только в том случае, если задержка рейса составит свыше 10 часов. Однако учитывая и принимая во внимание тот факт, что перевозка после 10 часов ожидания рейса является неактуальной, указанное время сократили до 5 часов.

Поправки в закон об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации введены в действие с 1 марта 2023 года.

Между тем Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте от 14 марта вводятся 20 мая 2023 года.

В частности, они предусматривают, что при изменении статуса рейса по вине перевозчика или изменении статуса рейса вследствие позднего прибытия воздушного судна перевозчик организовывает для пассажиров в пунктах отправления и промежуточных пунктах следующие услуги:

предоставление (при наличии) комнаты матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;

два телефонных звонка, в том числе по международным линиям связи, продолжительностью не более пяти минут или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рейса более четырех часов и далее:

- через каждые шесть часов – в дневное время;

- через каждые восемь часов – в ночное время;

размещение в гостинице, предоставляемой авиакомпанией, при ожидании вылета рейса более восьми часов – в дневное время и более шести часов – в ночное время;

доставку транспортом, предоставляемым авиакомпанией от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы.

При изменении статуса рейса по вине перевозчика на срок свыше пяти часов по выбору пассажира перевозчик:

обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, с предоставлением услуг в соответствии с настоящим пунктом;

возвращает пассажиру полную стоимость билета.

Также в документе появился новый пункт о том, что иски к перевозчику могут быть предъявлены в случаях полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения ответа от перевозчика на предъявленную претензию по истечении 15 рабочих дней с момента направления претензии.

Срок исковой давности по договору перевозки – два года.



Срок исковой давности исчисляется со следующего дня после наступления события, послужившего основанием для предъявления иска.



