Скандального блогера Эндрю Тейта поместили под домашний арест
Эндрю Тейта и его брата Тристана перевели под домашний арест на время следствия по обвинению в торговле людьми и изнасиловании. Румынский суд отклонил ходатайство прокуратуры о содержании их под стражей до конца апреля.
Популярные блогеры находились под стражей с 29 декабря. Прокуроры также расследуют их причастность к созданию преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин.
Небольшая группа сторонников ждала их у тюрьмы, скандируя "Top G" – под этим прозвищем он известен среди своих последователей.
В рамках расследования румынская полиция провела обыски в нескольких домах, связанных с братьями Тейт, и конфисковала их имущество, включая коллекцию роскошных автомобилей.
Эндрю Тейт – бывший кикбоксер и участник британского реалити-шоу "Большой брат", откуда его выгнали в 2016 году после появления видеозаписи с избиением женщины. Сам он утверждал, что видео было смонтировано.
Он получил славу в соцсетях благодаря своим противоречивым заявлениям об отношениях между мужчинами и женщинами, а также советами для мужчин. Основная часть его последователей – молодые мужчины.