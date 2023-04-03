Скандального блогера Эндрю Тейта поместили под домашний арест

Популярного "борца за права мужчин" обвиняли в торговле людьми и изнасиловании. Суд Румынии поместил его под домашний арест, сообщает Zakon.kz.

Эндрю Тейта и его брата Тристана перевели под домашний арест на время следствия по обвинению в торговле людьми и изнасиловании. Румынский суд отклонил ходатайство прокуратуры о содержании их под стражей до конца апреля.



Популярные блогеры находились под стражей с 29 декабря. Прокуроры также расследуют их причастность к созданию преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин.

Небольшая группа сторонников ждала их у тюрьмы, скандируя "Top G" – под этим прозвищем он известен среди своих последователей.



В рамках расследования румынская полиция провела обыски в нескольких домах, связанных с братьями Тейт, и конфисковала их имущество, включая коллекцию роскошных автомобилей.



Эндрю Тейт – бывший кикбоксер и участник британского реалити-шоу "Большой брат", откуда его выгнали в 2016 году после появления видеозаписи с избиением женщины. Сам он утверждал, что видео было смонтировано.

Он получил славу в соцсетях благодаря своим противоречивым заявлениям об отношениях между мужчинами и женщинами, а также советами для мужчин. Основная часть его последователей – молодые мужчины.