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Бармена из Алматы за продажу мефедрона осудили на 10 лет

Барменшу из Алматы за продажу мефедрона осудили на 10 лет Фото: Zakon.kz
К 10 годам тюрьмы приговорена бармен алматинского клуба за сбыт наркотиков. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе городской полиции.

Ее преступная деятельность, как уточнили в ведомстве, была пресечена полицейскими в августе 2022 года.

"В результате отработки канала поставки мефедрона в поле зрения сотрудников нашего подразделения попала бармен одного из увеселительных заведений города. Установлено, что она организовала сбыт мефедрона на своем рабочем месте – у барной стойки ночного клуба".Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов

Подозреваемую задержали с поличным – в момент продажи наркотика.

"В ходе обыска бара и личного досмотра у нее были изъяты две сигаретные пачки, в которых находились пакеты с мефедроном, подготовленные к продаже. Следственные действия были продолжены в доме, где проживала задержанная. Подруга задержанной пыталась избавиться от наркотиков, но эта идея не увенчалась успехом. Кроме приготовленных к реализации 20 доз мефедрона, были обнаружены электронные весы, упаковочный материал и три пакета с наркотическим веществом".Ерлан Алмагамбетов

В дополнении сказано, что решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы гражданка В. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 3 и 6 ч. 3 ст. 297 УК Республики Казахстан.

"Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, с его отбыванием в учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности".Пресс-служба ДП Алматы

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