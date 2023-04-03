Бармена из Алматы за продажу мефедрона осудили на 10 лет

К 10 годам тюрьмы приговорена бармен алматинского клуба за сбыт наркотиков. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе городской полиции.

Ее преступная деятельность, как уточнили в ведомстве, была пресечена полицейскими в августе 2022 года.

"В результате отработки канала поставки мефедрона в поле зрения сотрудников нашего подразделения попала бармен одного из увеселительных заведений города. Установлено, что она организовала сбыт мефедрона на своем рабочем месте – у барной стойки ночного клуба". Начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов

Подозреваемую задержали с поличным – в момент продажи наркотика.

"В ходе обыска бара и личного досмотра у нее были изъяты две сигаретные пачки, в которых находились пакеты с мефедроном, подготовленные к продаже. Следственные действия были продолжены в доме, где проживала задержанная. Подруга задержанной пыталась избавиться от наркотиков, но эта идея не увенчалась успехом. Кроме приготовленных к реализации 20 доз мефедрона, были обнаружены электронные весы, упаковочный материал и три пакета с наркотическим веществом". Ерлан Алмагамбетов

В дополнении сказано, что решением специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы гражданка В. признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 3 и 6 ч. 3 ст. 297 УК Республики Казахстан.