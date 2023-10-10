Блогера в Алматы осудили на 10 лет

В Алматы осудили на 10 лет блогера. В апреле его задержали в ночном клубе с наркотиками, сообщает Zakon.kz.

Приговором суда 19-летнего гражданина Т. признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 УК РК, и приговорили к 10 годам лишения свободы.



Спецоперацию провели в апреле 2023 года в одном из баров, расположенных в Медеуском районе. Тогда был задержан блогер, при нем обнаружили три свертка с "Мефедроном".

Ранее вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесли приговор по делу финпирамиды. Они получили по пять лет.