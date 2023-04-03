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Убийство 33 года назад: Генпрокуратура рассказала о фиктивном деле

фемида Фото: Zakon.kz
В Федоровском районе Костанайской области 33 года назад убили женщину. Тогда не удалось раскрыть преступление по "горячим следам" и дело "ушло" в архив. Через 32 года полиция района "отрапортовала" об установлении убийцы и завершении расследования, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Генеральной прокуратуре, виновным признан некий "Ж" на основании его явки с повинной, то есть добровольного признания вины. При этом дело об убийстве было прекращено в связи со смертью подозреваемого.

Однако, как установлено прокуратурой, "Ж" умер за 5 лет до того, как он якобы явился с повинной. Явку с повинной он не писал. Его вина в совершении преступления материалами уголовного дела не доказана.

Сотрудники полиции нарушили основные принципы уголовного законодательства. Они это сделали, чтобы искусственно повысить показатели раскрываемости преступности. 

"Прокуратурой отменены все процессуальные решения о признании "Ж" виновным. Организация расследования поручена другому органу. В отношении виновных сотрудников инициирован вопрос о привлечении к ответственности", – отметили в Генпрокуратуре.

Сотрудники Генпрокуратуры не выезжали на место, чтобы установить данные обстоятельства. Дело в электронном формате изучено в онлайн-режиме. 

Ранее уголовное дело завели против предполагаемых сепаратистов из Петропавловска. 

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