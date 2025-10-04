#АЭС в Казахстане
Происшествия

Убийство казахстанки в туалете: как полиция раскрыла преступление спустя 23 года по ДНК

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2025 22:35 Фото: freepik
Полиция Акмолинской области раскрыла жестокое преступление, совершенное 23 года назад, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции региона, преступление произошло 4 октября 2002 года в Акколе. Жительница города 1973 года рождения познакомилась на улице с мужчиной и не вернулась домой. На следующий день ее тело с многочисленными повреждениями нашли в общественном туалете недалеко от стадиона.

Тогда полицейские собрали биологический материал предполагаемого преступника, но установить его личность не удалось. Дело оставалось нераскрытым более двух десятилетий.

В 2025 году эксперты провели молекулярно-генетическое исследование старых улик. Анализ ДНК позволил установить совпадение и определить личность подозреваемого.

2 октября сотрудники Управления криминальной полиции при поддержке прокуратуры и Департамента криминальной полиции МВД задержали 60-летнего мужчину. Он водворен в изолятор временного содержания, идут следственные действия.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В соцсетях появилась информация о том, что в Павлодарской области сильно пьяный мужчина схватил ребенка за ноги и два раза ударил об пол. Девочку с серьезными травмами привезли в больницу, но спасти ее не удалось. Полиция завела уголовное дело и расследует убийство.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
