Убийство казахстанки в туалете: как полиция раскрыла преступление спустя 23 года по ДНК

Полиция Акмолинской области раскрыла жестокое преступление, совершенное 23 года назад, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции региона, преступление произошло 4 октября 2002 года в Акколе. Жительница города 1973 года рождения познакомилась на улице с мужчиной и не вернулась домой. На следующий день ее тело с многочисленными повреждениями нашли в общественном туалете недалеко от стадиона.

Тогда полицейские собрали биологический материал предполагаемого преступника, но установить его личность не удалось. Дело оставалось нераскрытым более двух десятилетий.

В 2025 году эксперты провели молекулярно-генетическое исследование старых улик. Анализ ДНК позволил установить совпадение и определить личность подозреваемого.

2 октября сотрудники Управления криминальной полиции при поддержке прокуратуры и Департамента криминальной полиции МВД задержали 60-летнего мужчину. Он водворен в изолятор временного содержания, идут следственные действия.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В соцсетях появилась информация о том, что в Павлодарской области сильно пьяный мужчина схватил ребенка за ноги и два раза ударил об пол. Девочку с серьезными травмами привезли в больницу, но спасти ее не удалось. Полиция завела уголовное дело и расследует убийство.

