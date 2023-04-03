Руслан Жаксылыков сохранил должность

Руслан Жаксылыков остался на должности министра обороны Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича Министром обороны Республики Казахстан", – говорится в указе президента.

19 января 2022 года Руслан Жаксылыков был назначен министром обороны РК.

Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в Алматинской области.

Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева (1987), специальность "Командная тактическая". Также учился в Военной академии им. М.В. Фрунзе (1996), специальность "Командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки", окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации (2004), специальность "Военная безопасность государства"

В 1987-2006 годах проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения.

В 2006-2007 годах был заместителем Командующего Внутренними войсками МВД РК.

В 2007-2008 годах – первым заместителем Командующего Внутренними войсками – начальником главного штаба Внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Также был командующим Внутренними войсками МВД РК, главнокомандующим Внутренними войсками МВД РК, Главнокомандующим Национальной гвардией РК, заместителем министра внутренних дел РК - Главнокомандующим Национальной гвардией РК.