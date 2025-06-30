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Политика

Экс-министр обороны Руслан Жаксылыков получил новую должность

Экс-министр обороны Руслан Жаксылыков получил новую должность, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 09:01 Фото: gov.kz
Руслан Жаксылыков, который до начала июня 2025 года занимал должность министра обороны, получил должность в Совете безопасности Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 июня, стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Распоряжением главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан".

Руслан Жаксылыков родился 4 марта 1966 года в Каскелене (Алматинская область). Окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И. С. Конева (1987, специальность "Командная тактическая"), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1996, специальность "Командно-штабная оперативно-тактическая войсковой разведки"), Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации (2004, специальность "Военная безопасность государства").

Проходил службу в 1987-2006 годах на различных должностях – от командира взвода до командира соединения. Был замкомандующего Внутренними войсками Министерства внутренних дел РК (2006-2007), первым замкомандующего Внутренними войсками – начальником Главного штаба Внутренних войск МВД РК (2007-2008), командующим Внутренними войсками МВД РК (04.09.2008-01.2013), главнокомандующим Внутренними войсками МВД РК (01.2013-04.2014), главнокомандующим Национальной гвардией РК (04.2014-09.2021), замминистра внутренних дел РК – главнокомандующим Нацгвардией РК (09.2021-19.01.2022).

Должность министра обороны Казахстана занимал с 19 января 2022 года до 8 июня 2025-го. Его на этом посту сменил Даурен Косанов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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