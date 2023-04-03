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В Алматы появится еще одна площадка для выгула собак

В Алматы появится еще одна площадка для выгула собак Фото: pxhere
В Алматы еще одну площадку для выгула собак хотят построить в микрорайоне "Тастак". Об стало известно во время встречи акима района Ержана Саитова с инициативной группой, сообщает Zakon.kz.
"В ходе диалога пришли к договоренности совместно найти место под строительство площадки для выгула собак", – написал аким района в Facebook.

В Алмалинском районе уже есть четыре места для выгула животных. Все площадки просторные и хорошо оборудованные.

Напомним, Комитет лесного хозяйства и животного мира разработал поправки в типовые правила содержания и выгула домашних животных. Однако у проекта нашлись яростные противники.

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