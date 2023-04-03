Иностранка продала своих детей в Казахстане

Руководитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Канат Нурмагамбетов на брифинге в ведомстве 3 апреля рассказал, что в Уральске задержана гражданка Каракалпакстана, которая продала двух своих детей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы департамента, гражданка Каракалпакстана (являющегося на сегодня автономией в составе Узбекистана) была задержана полицейскими в Уральске за продажу своих детей.

"В Уральске за торговлю детьми задержана 31-летняя гражданка Республики Каракалпакстан. Установлено, что молодая женщина продала своих двух детей 2018 и 2019 года рождения. Первый факт имел место в июне 2018 года, где женщина незаконно передала своего новорожденного ребенка семейной паре из Атырауской области для дальнейшего незаконного усыновления и второй факт - в декабре 2022 года, где она продала свою трехлетнюю дочь за 1 млн тенге семейной паре из Уральска". Канат Нурмагамбетов

Он добавил, что факты зарегистрированы по статье 135 Уголовного кодекса РК - торговля несовершеннолетними.

В феврале 2023 года в Алматы родители пытались продать новорожденную дочь за 2 млн тенге.