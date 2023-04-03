Обращение с животными остается жестоким и безответственным

Прошел год с момента введения в действие Закона РК "Об ответственном обращении с животными". Однако на практике он до сих пор не исполняется. Ситуацию разъяснил изданию Zakon.kz Олжас Жораев, экс-заместитель заведующего отделом Администрации Президента РК, а ныне независимый эксперт.

Несмотря на то, что прошло больше года с момента введения в действие Закона РК "Об ответственном обращении с животными" (1 марта 2022 года), он до сих пор не реализуется в полной мере. В результате возникают резонансные ситуации в обществе и риски дискредитации Закона. В частности, можно выделить следующие проблемные вопросы, препятствующие эффективной реализации документа.

1. Формально проведенная работа над подзаконными нормативными правовыми актами (НПА).

Работа по разработке и принятию нормативной базы в реализацию Закона (правила отлова и содержания, вакцинации и стерилизации бродячих животных, выгула домашних животных и др.) затянулась на пять месяцев после принятия Закона и была завершена лишь в конце мая 2022 года. При этом, несмотря на поручение Главы государства о необходимости вовлечения гражданского сектора (согласно пункту 99 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий"), общественные организации и юристы не были привлечены к разработке подзаконных НПА. Разработка практически всех подзаконных правовых актов была проведена с привлечением двух сотрудников подведомственной Министерству экологии и природных ресурсов РК организации – РГКП "ПО Охотзоопром", не имеющих глубокой юридической экспертизы и достаточных компетенций по всем направлениям и вопросам, охватываемых НПА.

Вместе с тем, следует отметить, что сегодня в Казахстане имеется ряд общественных организаций (Ассоциация "INUCOBO", KARE, Проект "Добрый город", Комитет Animal Law Юридической палаты KazBar, Фонд "Добрый город" и др.) и общественных юристов, специализирующихся на законодательстве в сфере регулирования численности животных и активно участвовавших в разработке проекта Закона. Однако, данные эксперты к разработке подзаконных НПА министерством не привлекались.

В результате, вместо получения поддержки со стороны общественных организаций и экспертов в рамках информационно-экспертного сопровождения реализации Закона, государственные органы столкнулись со справедливой критикой принятых НПА со стороны экспертного сообщества. Так, одной из критикуемых общественностью норм Типовых правил отлова, временного содержания и умерщвления животных стала статья 25, согласно которой животные, сбившиеся в стаи, состоящие не менее чем из трех особей, подлежат умерщвлению. Тем самым, под умерщвление подпадают неагрессивные собаки, но имеющие, к примеру, двух и более новорожденных щенков.

2. Неподготовленность местных исполнительных органов.

Исходя из отчетной информации акиматов в 2022 году, в 14 из 17 регионов отсутствуют изоляторы временного содержания отловленных собак и кошек, не ведется работа с волонтерами по нахождению владельцев и/или ответственных лиц, а также пристройству животных. В городах Астана и Алматы изоляторы переполнены, животные содержатся в жестоких условиях (без достаточного питания, воды, ветпомощи), наблюдается высокая смертность животных на фоне плотного их скопления, превышения норм содержания в десятки раз, распространения болезней, голода и борьбы за лидерство. К примеру, в городе Астана имеется всего один изолятор временного содержания, рассчитанный на 300 собак и 100 кошек. При этом, по данным акимата г.Астаны, в 2022 году в изоляторе количество отловленных животных превышало норму содержания в 6 раз для кошек и в 10 раз для собак. Погибло в изоляторе более 240 собак и 20 кошек.

3. Повсеместное нарушение Закона акиматами.

Ветеринарные службы акиматов продолжают практику отлова и умерщвления животных, в том числе в присутствии детей, без фиксации агрессивности и опасности для человека, нарушая тем самым положения Закона. В результате, среди населения повсеместно звучат негативные тезисы о саботировании и неисполнении поручений Президента акиматами. При этом, Минэкологии самоустранилось и не реагирует на обращения граждан. Для того, чтобы Закон заработал, уполномоченный орган должен самостоятельно отслеживать факты нарушений законодательства, бить тревогу по каждому из них, самостоятельно подавать заявления в правоохранительные органы и добиваться доведения уголовных дел до справедливого решения.

Периодически основанием для убийства животных ветслужбами акимата являются инциденты нападений собак на людей. Акиматы и правоохранительные органы несистемно реагируют на такие ЧП командой на отстрел бездомных (бродячих) животных, без оценки реальной ситуации. Вместе с тем, анализ показывает, что в большинстве случаев нападения на казахстанцев происходят со стороны животных, имеющих хозяев, по причине несоблюдения правил их содержания. Так, по данным Минэкологии на основе информации акиматов, в 2021 году по республике зарегистрировано более 26 тыс. фактов нападений собак на людей, из которых 17,4 тыс. случаев или 66% были связаны с домашними (владельческими) и безнадзорными (неконтролируемыми владельческими) собаками. Есть вероятность, что статистика нападений со стороны бродячих собак переоценена, т.к. в ходе проведенных автором интервью с зоозащитными организациями отмечалось, что на практике травмотологи и медики советуют лицам, обратившимся в медицинские организации, скрывать факт укуса со стороны домашней собаки, не имеющей прививки от бешенства, во избежание штрафов, что требует отдельного более детального изучения.

Анализ по самым резонансным случаям нападений животных на людей в Казахстане за последний год также показал, что в них в основном фигурируют собаки, имеющие владельцев, а не бродячие. Однако, в ответ на эти случаи ветеринарные службы акиматов устраивают массовый отстрел, нарушая нормы Закона и вызывая резонансное возмущение со стороны местного населения.

В то же время, на практике владельцы животных также не всегда привлекаются к ответственности за нарушение правил содержания и выгула домашних животных. По данным Генеральной прокуратуры РК, в 2020-2021 гг. по фактам нарушения законодательства об ответственном обращении с животными зарегистрировано 105 уголовных дел, из которых направлено в суд всего 4 дела (менее 4%), остальные – прекращены по различным основаниям. За 5 месяцев 2022 года зарегистрировано 26 дел, из них 1 направлено в суд, остальные – прекращены. По итогам рассмотрения одного дела в 2022 году (в Восточно-Казахстанской области) вынесен обвинительный приговор в виде штрафа. Согласно новой статье 407-2 Кодекса РК об административных правонарушениях, за нарушение требований к выгулу домашних животных к владельцам собак принимаются меры административного воздействия в виде штрафа в размере 10 МРП (34500 тенге) , который не соразмерен тяжести наступивших последствий (увечье людей при нападении домашних животных).

Данная ситуация дискредитирует в глазах населения Закон и способствует все большему расколу общества на зоозащитников и сторонников отстрела бродячих животных на фоне отсутствия системной разъяснительной работы со стороны министерства и местных исполнительных органов.

4. В целом, при реализации госполитики регулирования численности животных в РК продолжается борьба с последствиями, а не с причинами.

Как показывает зарубежный опыт, постоянный отлов и умерщвление животных неэффективны, если не устраняется основная причина появления бродячих животных – безответственное содержание и разведение домашних питомцев. В Казахстане продолжается неконтролируемое разведение собак, кошек и других домашних животных безответственными владельцами, которые зачастую ненужный приплод (нездоровый, непородистый, лишний, "надоевший" детям) выбрасывают на улицу, и при этом остаются безнаказанными В свою очередь, пополняемые ряды нестерилизованных уличных животных растут в геометрической прогрессии.

Сегодня, за исключением городов Астана и Алматы, ни один регион не реализует программу бесплатной стерилизации домашних питомцев. В городах Семей и Тараз в 2021 и 2022 годах, соответственно, бесплатная стерилизация домашних животных с обучением местных ветеринаров была проведена за счет средств Фонда Бриджит Бардо. Ни уполномоченный орган (Минэкологии), ни акиматы не осуществляют взаимодействие и сотрудничество с отечественными общественными организациями по гуманному регулированию численности животных (кроме формального взаимодействия акиматов в городе Астана, Атырауской и Костанайской областях). Отсутствует сотрудничество казахстанских госорганов с между-народными организациями, готовыми оказать содействие Казахстану в решении указанных проблем. К примеру, с тем же Фондом Бриджит Бардо, который готов и дальше оказывать поддержку казахстанским госорганам и общественным организациям.

Решению указанной проблемы должно поспособствовать введение учета домашних животных, предусмотренного в соответствии со статьей 11 Закона, которая вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Наряду с повышением ответственности владельцев животных-компаньонов важна их системная регистрация и идентификация, что является одним из рекомендуемых современных подходов к гуманному регулированию численности бездомных собак, изложенных в Руководстве International Animal Management Coalition (ICAM, 2017). Минэкологии совместно с акиматами необходимо уже сейчас начать подготовку к проведению на постоянной основе учета животных, что позволит выявлять выброшенных животных, привлекать владельцев к ответственности, находить потерянных животных и т.д.

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С учетом изложенных проблемных вопросов необходим комплекс мер на центральном и региональном уровне с четкой координацией со стороны уполномоченного органа (Министерства экологии и природных ресурсов РК), среди которых можно выделить следующие:

- доработка подзаконных НПА с участием независимых юристов, специализирующихся на законодательстве в сфере регулирования численности животных;

- обеспечение соответствующего прокурорского надзора за надлежащим исполнением законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе в части предотвращения фактов незаконного отстрела животных на улицах службами отлова;

- контроля за содержанием и разведением домашних животных владельцами;

- выявлению фактов жестокого обращения с животными, других нарушений законодательства об ответственном обращении с животными, а также привлечению виновных лиц к ответственности.