Галымжан Койшыбаев сохранил свой пост

3 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Галымжана Койшыбаева заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ опубликован на Акорде.

"Назначить Койшыбаева Галымжана Тельмановича заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Койшыбаев родился в 1968 году в Кызылорде. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 1995-2004 годы работал атташе, третьим, первым секретарем, советником, советником-посланником Посольства Республики Казахстан в России.

В 2004 году — полномочный представитель Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности.

В 2004-2006 годы — главный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2006-2008 годы — посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.

В 2008-2012 годы — чрезвычайный и полномочный посол РК в Литовской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству.

В 2012-2016 годы — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству.

В 2016-2019 годы – заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

26 марта 2019 года был назначен руководителем канцелярии премьер-министра РК.

18 сентября 2019 года назначен руководителем канцелярии премьер-министра РК.

18 января 2021 года переназначен на должность руководителя канцелярии премьер-министра РК.

11 января 2022 указом президента РК вновь назначен руководителем канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

4 января 2023 года указом главы государства назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата правительства Казахстана.

Ранее Токаев подписал указ о назначении Мурата Нуртлеу заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана.