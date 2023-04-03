На трассах Казахстана появятся вращающиеся барьерные ограждения

В Казахстане устанавливают на республиканских трассах вращающееся барьерное ограждение, сообщает Zakon.kz.

По информации "КазАвтоЖол", на данный момент установка нового барьерного ограждения проводится на автодороге республиканского значения Екатеринбург – Алматы, на островке безопасности, который находится на 1246 километре.

"Преимуществом данного устройства является то, что конструкция преобразовывает энергию столкновения в энергию вращения. Так, за счет вращения барабанов попавшее в аварию транспортное средство не отбрасывается от ограждения, а движется вдоль него. Соответственно, транспорт остается на проезжей части", – говорится в сообщении.

В течение месяца также планируется установить роликовое барьерное ограждение близ поселка Талапкер в Акмолинской области на 1239 километре трассы Екатеринбург– Алматы.

До 15 суток ареста может составить наказание водителям, игнорирующим предупреждение о закрытии дорог и отправляющихся в путь в непогоду.

