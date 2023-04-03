Как получить лицензию на производство и реализацию алкоголя

В Комитете госдоходов рассказали, какие документы нужно предоставить для получения лицензии на производство этилового спирта и алкогольной продукции, а также на хранение и реализацию алкогольной продукции, сообщает Zakon.kz.

Так, прием заявлений и выдача лицензии осуществляются посредством веб-портала "электронного правительства" egov.kz (internal.elicense.kz).

Лицензия выдается как Комитетом государственных доходов МФ РК (на производство этилового спирта и алкогольной продукции) так и территориальными органами КГД МФ РК по областям, городам Астана, Алматы и Шымкент (на хранение, оптовую и розничную реализацию алкогольной продукции).

Суммы сборов исчисляются по установленным ставкам и уплачиваются (на КБК 105402) по месту нахождения плательщика сборов до подачи соответствующих документов в уполномоченный государственный орган или до получения лицензии.

Ставки сбора

Ставки лицензионного сбора за выдачу лицензии на производство этилового спирта и алкогольной продукции, кроме пива и пивного напитка – 3000 МРП (10 350 000 тенге); на производство пива и пивного напитка – 2000 МРП (6 900 000 тенге).

Ставки лицензионного сбора за выдачу лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции – 200 МРП (690 000 тенге).

Ставки лицензионного сбора за выдачу лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции:

в столице, городах республиканского и областного значения – 100 МРП (345 000 тенге);

(345 000 тенге); в городах районного значения и поселках – 70 МРП (241 500 тенге);

(241 500 тенге); в сельских населенных пунктах – 30 МРП (103 500 тенге).

Какие нужны документы

Перечень документов, необходимых для получения лицензии на производство этилового спирта (все документы предоставляются электронно):

заявление;

копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора;

копия паспорта производства, разработанного и утвержденного производителем этилового спирта;

копия расчета производственной мощности, произведенный заявителем, с приложением копий паспортов оборудования, содержащих эксплуатационно-технические характеристики оборудования, позволяющего выработать необходимый объем этилового спирта;

копия бухгалтерских (учетных) документов о принятии технологического оборудования на баланс организации;

форма сведений к квалификационным требованиям, для осуществления деятельности в сфере производства этилового спирта.

Производство этилового спирта допускается в стационарных производственных помещениях и на оборудовании, принадлежащем производителю на праве собственности.

Перечень документов, необходимых для получения лицензии на производство алкогольной продукции (все документы предоставляются электронно):

заявление;

копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора;

копия паспорта производства, разработанного и утвержденного производителем алкогольной продукции;

копия расчета производственной мощности, произведенный заявителем, с приложением копий паспортов оборудования, содержащих эксплуатационно-технические характеристики оборудования, позволяющего выработать необходимый объем водок, водок особых, водок с защищенным наименованием места происхождения товара;

копия бухгалтерских (учетных) документов о принятии технологического оборудования на баланс организации;

форма сведений к квалификационным требованиям, для осуществления деятельности в сфере производства алкогольной продукции.

Производство алкогольной продукции допускается в стационарных производственных помещениях и на оборудовании, принадлежащем производителю на праве собственности, кроме того необходимо получение заключения (СЭС) на производство алкогольной продукции санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам.

Перечень документов, необходимых для получения лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции (все документы предоставляются электронно):

заявление;

копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора;

копия договора аренды или безвозмездного пользования – в случае заключения данных договоров на срок менее одного года на складские помещения, предназначенных исключительно для хранения, приема и отпуска алкогольной продукции, расположенных вне зданиях и на территориях организаций здравоохранения, образования, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, автозаправочных станций, торговых рынков, культурно-досуговых организаций на праве собственности или на праве временного владения (пользования), безвозмездного пользования, а также не занятых другим лицензиатом;

форма сведений к квалификационным требованиям, для осуществления деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции.

Перечень документов, необходимых для получения лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции (все документы предоставляются электронно):

заявление;

копия документа, подтверждающего уплату в бюджет лицензионного сбора;

копия договора аренды или безвозмездного пользования на стационарные помещения, используемого для иных, чем постоянное проживание, целей, расположенного вне зданиях и на территориях организаций здравоохранения, образования, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, автозаправочных станций, торговых рынков, культурно-досуговых организаций на праве собственности или на праве временного владения (пользования), безвозмездного пользования – в случае заключения данных договоров на срок менее одного года;

форма сведений к квалификационным требованиям, для осуществления деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции, в форме электронного документа.



