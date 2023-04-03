Филипп Киркоров потрогал фанатку за грудь
На кадрах в глаза бросается момент с одной из фанаток поп-короля, которая сперва подарила букет, затем поцеловала Киркорова в обе щеки, после – вовсе прижалась к нему. Он тоже не растерялся, и потрогал фанатку за грудь. Судя по реакции женщины, ее никак не возмутило поведение артиста.
"Красноярск, это просто любовь! Спасибо каждому зрителю. Мы сегодня слетали в космос! Правда? И готовы вступать в новую неделю. Новый месяц. Мой месяц. Апрель", - написал артист под роликом.
Фолловеров поп-короля удивило и восхитило видео. Некоторые даже хотели оказаться на месте женщины, грудь которой потрогал Киркоров:
- "Шалун ты, Филя!"
- "Хватанул так хватанул!"
- "А женщины так и лезут!"
- "Офигеть! Шальная императрица!"
- "Зря она растерялась, ухватила бы в ответ!"
- "Классное видео и очень доброе! Эмоции зашкаливают! Филипп, спасибо, что делитесь с нами!"
- "Он делает шоу, он делает просто шикарное видение искусства... Красавчик, как сейчас в народе говорят!"
- "Женщина фанатка. Я бы так же визжала. С семи лет обожаю Киркорова. И ведь молодец, не тычет в лицо телефоном. Эх, завидую!"
Но нашлись среди подписчиков и те, кто осудил поведение и поклонницы артиста, и самого Киркорова:
- "Вот женщина наглая. Зачем целовать артиста? Ему неприятно!"
- "Ужас какой, как можно себя так вести и женщине и самому Киркорову!?"
- "Вам не кажется что это перебор?! Женщину за грудь так хватать?!"
- "А через девять месяцев пойдет на передачу к Малахову, говорить, что отец сам Киркоров!"
Король российской эстрады Филипп Киркоров не устает удивлять и радовать своих поклонников. В начале марта он в розовом наряде опубликовал весеннюю видеооткрытку в Instagram, чем удивил своих поклонников.