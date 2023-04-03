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Филипп Киркоров потрогал фанатку за грудь

Филипп Киркоров потрогал фанатку за грудь Фото: Instagram/fkirkorov
3 апреля 2023 года российский эстрадный певец, актер, композитор, музыкальный продюсер Филипп Киркоров на своей странице в Instagram опубликовал видеоролик с красноярского концерта, сообщает Zakon.kz.

На кадрах в глаза бросается момент с одной из фанаток поп-короля, которая сперва подарила букет, затем поцеловала Киркорова в обе щеки, после – вовсе прижалась к нему. Он тоже не растерялся, и потрогал фанатку за грудь. Судя по реакции женщины, ее никак не возмутило поведение артиста.

"Красноярск, это просто любовь! Спасибо каждому зрителю. Мы сегодня слетали в космос! Правда? И готовы вступать в новую неделю. Новый месяц. Мой месяц. Апрель", - написал артист под роликом.

Фолловеров поп-короля удивило и восхитило видео. Некоторые даже хотели оказаться на месте женщины, грудь которой потрогал Киркоров:

  • "Шалун ты, Филя!"
  • "Хватанул так хватанул!"
  • "А женщины так и лезут!"
  • "Офигеть! Шальная императрица!"
  • "Зря она растерялась, ухватила бы в ответ!"
  • "Классное видео и очень доброе! Эмоции зашкаливают! Филипп, спасибо, что делитесь с нами!"
  • "Он делает шоу, он делает просто шикарное видение искусства... Красавчик, как сейчас в народе говорят!"
  • "Женщина фанатка. Я бы так же визжала. С семи лет обожаю Киркорова. И ведь молодец, не тычет в лицо телефоном. Эх, завидую!"

Но нашлись среди подписчиков и те, кто осудил поведение и поклонницы артиста, и самого Киркорова:

  • "Вот женщина наглая. Зачем целовать артиста? Ему неприятно!"
  • "Ужас какой, как можно себя так вести и женщине и самому Киркорову!?"
  • "Вам не кажется что это перебор?! Женщину за грудь так хватать?!"
  • "А через девять месяцев пойдет на передачу к Малахову, говорить, что отец сам Киркоров!"

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