Акчулаков: повышение цен на дизтопливо не коснется аграриев

И.о министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК заявил, что повышение цен на дизтопливо не коснется аграриев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Болат Акчулаков сообщил, что аграриям для проведения весенних полевых работ выделили топливо в объеме 413 тыс. тонн.

"Есть небольшие коррекции, дополнительные запросы есть у нас сейчас на рассмотрении. Возможно, порядка 420 тыс. тонн. Эти объемы выделены в первоочередном приоритетном порядке. Сегодня на НПЗ вагоны грузятся следующим образом: сначала для сельхозтоваропроизводителей, потом для нужд АЗС, а потом уже для кого-то еще. Но сельхозтоваропроизводители не должны испытывать проблем. Ритмичная подача вагонов нами согласована с КТЖ. И все эти вагоны сегодня подаются и отгружаются". Болат Акчулаков

По его словам, все топливо, которое выходит с казахстанских НПЗ, паспортизировали по стандартам Евро-4 и Евро-5.

"Объем, выделенный на весну для сельхозтоваропроизводителей, весь будет поставлен. Цена на него не поменяется, даже если мы поменяем предельную цену. Цена для сельхозтоваропроизводителей до конца весенних полевых работ останется на уровне 222 тыс. тенге за тонну или 184 тенге за литр. Я хочу, чтобы никто этим не спекулировал и сельзозтоваропроиводители спокойно продолжали работать". Болат Акчулаков

Ранее он заявил, что нужно повысить предельные розничные цены на бензин и дизтопливо. Акчулаков также ответил, отразится ли повышение стоимости бензина и дизтоплива на инфляции.