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В Конго во время оползня погибли 20 человек

дорога Фото: pixabay
На востоке Конго, в провинции Масиси, в результате схода оползня погибли 20 человек, еще несколько пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Sabc News, оползень сошел 2 апреля в районе населенного пункта Болова.

"После этого трагического инцидента 20 человеа погибли, а другие пропали без вести, поиски продолжаются", – говорится в заявлении властей.

Ранее сообщалось, что оползень унес жизни по меньшей мере 23 человек в Эквадоре, 67 человек числятся пропавшими без вести, 38 человек получили ранения.

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