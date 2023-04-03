В Конго во время оползня погибли 20 человек
Фото: pixabay
На востоке Конго, в провинции Масиси, в результате схода оползня погибли 20 человек, еще несколько пропали без вести, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации телеканала Sabc News, оползень сошел 2 апреля в районе населенного пункта Болова.
"После этого трагического инцидента 20 человеа погибли, а другие пропали без вести, поиски продолжаются", – говорится в заявлении властей.
Ранее сообщалось, что оползень унес жизни по меньшей мере 23 человек в Эквадоре, 67 человек числятся пропавшими без вести, 38 человек получили ранения.
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