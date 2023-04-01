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23 человека погибли в результате оползня в Эквадоре

23 человека погибли в результате оползня в Эквадоре Фото: pixabay
Оползень унес жизни по меньшей мере 23-х человек в Эквадоре, 67 человек числятся пропавшими без вести, 38 человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Проливные дожди разрушили дороги, мосты и другую инфраструктуру, передает Reuters.

Оползень сошел в андском городе Алауси в ночь на 26 марта. Однако официальные данные о погибших появляются только сейчас, поскольку спасательные работы осложнены климатическими и географическими факторами и не завершены до сих пор.

По официальным данным, оползень затронул около 850 человек (из них 67 пропавшие без вести, 38 получили ранения) и разрушил 57 зданий. 

Число погибших постепенно растет, по мере того как спасательные группы получают доступ к домам, засыпанным огромным количеством земли.

Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Эквадора в феврале предупредило о потенциальной опасности оползня на территории площадью 247 гектаров в Алауси, которая включала часть зоны, где сошел оползень.

Сошедшая с гор лавина реки вблизи города Риддер перекрыла русло реки. Спасатели взорвали затор.

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