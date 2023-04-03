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Законодательство РК

В Экибастузе найдено тело пропавшего полгода назад мужчины

найдено тело Фото: polisia.kz
Тело было найдено 2 апреля 17:20 в водоеме канала имени К. Сатпаева под железнодорожным мостом, вблизи дачного общества "Союз", сообщает Zakon.kz.

34-летний мужчина пропал 13 ноября 2022 года.

"С места происшествия изъяты смарт-часы и карточка Kaspi Gold на имя пропавшего. Тело опознал отец", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

По информации полиции, без внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в ЗКО двое молодых людей избили экспедитора и украли у него пакет с 1,8 миллиона тенге.

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