В Актобе фермеры вышли на митинг из-за возможного повышения ставок по кредитам

Сотни фермеров вышли на мирный митинг с требованием пересмотреть меры господдержки. Их не устраивает возможная отмена субсидий и повышение ставок по кредитам, сообщает Zakon.kz.

По словам предпринимателей, содержать крестьянское хозяйство с каждым годом становится все сложнее. Последней каплей стало повышение ставок по кредитам. Нововведение еще сильнее ударило по отрасли, говорят крестьяне

"С Нового года подняли процентную ставку. В прошлом году еле-еле платили 16-17%, то сейчас 22-24% подняли. Нас это сильно возмущает, мы неоднократно просили это дело отрегулировать", - цитирует телеканал "Астана" председателя ассоциации "Фермарский центр Актобе" Марлен Балмагамбетов.

Беспокоит фермеров и новость о возможной отмене субсидий животноводческого направления. К слову, господдержка помогала хозяйствам оставаться на плаву и получать хотя бы минимальный доход, а теперь многие всерьез задумались о продаже бизнеса.

"У нас расходы увеличиваются на данный момент мы доходность не имеем, получается выходим в "ноль", а субсидии, которые мы получаем, это наша прибыльная сторона. Если нам субсидии отменят, тогда мы будем уже перепрофилироваться, будем распродавать". Глава крестьянского хозяйства Максат Балгазин

С собравшимися встретился и управляющий директор агрохолдинга "Байтерек". Он поспешил развеять опасения крестьян относительно субсидий. Мол, отменять господдержку никто не собирается, речь идёт лишь о пересмотре условий и сумм.

"Субсидии утверждаются и пишутся Минсельхозом, они готовы рассмотреть и в качестве пилотного проекта провести в Актюбинской области. Соответственно, мы тоже будем работать над этим". Управляющий директор АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"

В регионе насчитывается около 7 тыс. крестьянских хозяйств. Но только половина фермеров получает господдержку. Отмечается, что ежегодно на субсидии для Актюбинской области выделяется около 12 млрд тенге из республиканского и 8 млрд из местного бюджета.

Ранее, в октябре 2022 года, Ассоциация фермеров Казахстана просила правительство поддержать фермеров.