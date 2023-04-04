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Акмолинка продала девушку в сексуальное рабство за 250 тысяч тенге

Акмолинка продала девушку в сексуальное рабство за 250 тысяч тенге Фото: pixabay
Подозреваемая в торговле людьми жительница Акмолинской области задержана в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

19-летнюю девушку из Костаная жительница Акмолинска продала за 250 тысяч тенге. Как сообщает пресс-служба МВД, девушка "предназначалась" для оказания сексуальных услуг в саунах и гостиницах, передает ПетропавловскNews.

"В Петропавловске задержали уроженку Акмолинской области, которая занималась торговлей людьми и их эксплуатацией. По указанной схеме подозреваемая завербовала 19-летнюю жительницу Костаная, которую продала за 250 тыс. тенге для дальнейшей сексуальной эксплуатации в саунах и гостиницах города". Пресс-служба МВД

Подозреваемая искала девушек через социальные сети. В основном это были девушки из неблагополучных семей, которые остро нуждались в деньгах. В полиции сообщают, что жертвами становились с несовершеннолетние девочки.

"По их приезду, оказывая на них психологическое давление и подавляя их сопротивление, применяя угрозы и физическое насилие подвергала сексуальной эксплуатации и торговле". Пресс-служба МВД

Потерпевшая девушка сейчас находится в приюте. Ей оказывают необходимую помощь.

Полицейские расследуют дело по статье "Торговля людьми" (часть 1 статьи 128 УК РК). Подозреваемой грозит до семи лет тюрьмы.

В Уральске полицейские задержали иностранку, продавшую двух детей. В 2018 женщина продала новорожденного ребенка в Атырау. В декабре 2022 года она же продала трехлетнюю дочь.

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