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В Караганде арестовали незаконно ввезенное оборудование для майнинга

В Караганде арестовали незаконно ввезенное оборудование для майнинга Фото: pixabay
За контрабанду оборудования из Грузии осудили руководителя отдела декларации завода сплавов, сообщает Zakon.kz.

Десяток тысяч метров кабелей и около двух тысяч единиц специального оборудования привезли из Грузии якобы для усиления работы завода сплавов Караганды. Общая сумма поставок составила 395 миллионов тенге, сообщает КТК.

"Оборудование для цифрового майнинга не использовалось в процессе производства металлургической конструкции, а являлось только для потребления электроэнергии с целью извлечения криптовалюты. Общая стоимость арестованного оборудования составила 395 миллионов тенге". Зарина Кусманова, сотрудник департамента экономических расследований Карагандинской области

Оборудование завезли в свободную экономическую зону "Сарыарка", работники которой освобождены от уплаты налогов и госпошлин.

Как показала проверка, ввезенное оборудование было завезено незаконно. За это осудили руководителя отдела деклараций завода сплавов Абай Оспанов. Суд приговорил его к 1,5 годам ограничения свободы.

Закон "О цифровых активах" вступил в силу в Казахстане с первого апреля. Перспективы развития майнинга и криптобирж в Казахстане, а также особенности налогообложения участников нового цифрового рынка обсудили участники панельных сессий "Индустрия цифрового майнинга в Казахстане" и "Перспективы развития криптобирж", прошедших в рамках форума "Digital Almaty 2023".

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Мария Мельникова
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