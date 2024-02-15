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Разные тарифы по воде хотят ввести для населения в Казахстане

разные тарифы по воде ходят ввести в Казахстане Фото: Zakon.kz
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в мажилисе 15 февраля рассказал о планах ввести дифференцированный тариф на воду в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нуржан Нуржигитов сообщил, что для повышения культуры водосбережения и стимулирования потребителей к ресурсосбережению, приказом министерства национальной экономики вводится для группы потребителей "население" механизма дифференциации по объемам потребления на услуги питьевой воды в пределах установленной нормы объема потребления на 1 человека.

"Приказ вступил в силу 11 февраля, при этом внедрение будет зависит от заявки каждого монополиста региона.  Утвержденным приказом предусматривается дифференциация путем установления четырехуровневого тарифа для потребителей с более низким лимитом потребления на одного человека", – заявил министр.

Экономические затраты будут распределяться следующим образом:

  • І группа – с потреблением до 3 куб. м в месяц, применяется действующий тариф (потребляют 49% населения);
  • ІІ группа – с потреблением от 3 до 5 куб. м в месяц, тариф выше на +20% от действующего тарифа (потребляют 20% населения);
  • ІІІ группа – с потреблением от 5 м3 до 10 куб. м в месяц, тариф выше на +50% от действующего тарифа (потребляют 20% населения);
  • ІV группа – с потреблением свыше 10 куб. м в месяц, тариф выше на 100% или 2-х кратного от действующего тарифа (потребляют 11% населения).

Нуржан Нуржигитов указал, что при применении данного подхода, дополнительный доход по стране по данным МНЭ составит порядка 13 млрд тенге.

По его словам, эти средства субъекты естественных монополий обязаны будут направлять по целевому назначению для реконструкции сетей и оборудования, для снижения уровня изношенности сетей и уменьшению потерь.

Ранее в столичном Департаменте комитета по регулированию естественных монополий прокомментировали ситуацию с повышением тарифов на тепло и свет.

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