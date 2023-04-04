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В Казахстане установят предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо

Государство установит предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо в РК Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики подготовило проект приказа "Об установлении предельных цен на оптовую реализацию нефтепродуктов для стационарных автозаправочных станций, на которое установлено государственное регулирование цен", сообщает Zakon.kz.

В частности, будут установлены предельные оптовые цены на бензин и дизтопливо:

  • бензин марки Аи-80 – 93 161 тенге за тонну;
  • бензин марки Аи-92 и Аи-93 –214 584 тенге за тонну;
  • дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 284 350 тенге за тонну.

Как поясняется, проект разработан в целях обеспечения закупа нефтепродуктов у ресурсодержателей на АЗС по выгодным ценам, а также для стабилизации цен на рынке ГСМ и недопущению дефицита нефтепродуктов в стране. 

Проект размещен на сайте "Открытые НПА" до 7 апреля.

3 апреля 2023 года министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо повысят в целях стабилизации внутреннего рынка горюче-смазочных материалов (ГСМ) необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами.

в частности, цены вырастут:

  • на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тг за литр (рост 11%);
  • а цена на дизель составит 295 тг за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тг (в среднем рост 20%).

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Лариса Черненко
МЭ РК Казахстан
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