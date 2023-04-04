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Стрельба в школе США: трансгендер несколько месяцев планировала массовое убийство

Стрельба в школе США: подозреваемая несколько месяцев планировала массовое убийство Фото: stateofthenation.co
В США продолжается расследование убийства шести человек в школе города Нэшвилл, сообщает Zakon.kz

Дома у Одри Хейл провели обыск, сообщает Metropolitan Nashville Police Department.

Полицейские нашли оружие и боеприпасы, а также подробный план школы. Это подтвердило версию о том, что нападение на школу Одри готовила заранее.

Полицейские также обнаружили некий "манифест", в котором убийца сообщала о своих планах. Известно что девушка намеревалась совершить другие массовые убийства. Все записи подробно изучаются полицейскими штата Теннеси и сотрудниками Отдела поведенческого анализа ФБР. Версии пока не озвучиваются, мотивы Хейл все еще не ясны.

28-ми летняя Одри Хейл произвела в общей сложности 152 выстрела с того момента, как пробралась в школу, и до того, как была убита полицией.

Убийца была вооружена двумя полуавтоматическими винтовками и пистолетом. В результате стрельбы погибли шесть человек – трое взрослых и трое детей.

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