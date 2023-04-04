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Асхат Оралов сохранил свой пост

Асхат Оралов сохранил свой пост Фото: primeminister.kz
Асхат Оралов остался министром культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.
 "Назначить Оралова Асхата Раздыковича министром культуры и спорта Республики Казахстан", – говорится в указе. 

4 января 2023  года Асхат Оралов был назначен новым министром культуры и спорта.

Асхат Оралов родился 10 февраля 1990 года в Павлодарской области.

Окончил Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

В разные годы работал в филиале партии "Нұр Отан", Управлении по вопросам молодежной политики города Астаны, Министерстве по делам религий и гражданского общества РК, Министерстве общественного развития РК.

В 2019 года являлся заместителем акима Павлодарской области.

С июля 2020 года работал вице-министром информации и общественного развития.

Также занимал должность исполнительного секретаря партии Amanat.

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